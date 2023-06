En procès contre un ancien joueur qui réclamait 5,1 millions d'euros à l'OM, le club phocéen peut souffler et n'aura rien à payer.

OM : L'Olympique de Marseille gagne son procès contre Henri Bedimo

C'est encore une bonne nouvelle pour l' OM d'un point de vue financier. Quasiment assuré de récupérer 7 millions d'euros grâce à l'option d'achat d'Arkadiusz Milik qui devrait être levée dans les prochaines heures par la Juventus, le club était également en procès contre un ancien joueur marseillais, Henri Bedimo.

Passé sous le maillot marseillais en 2016, l'ancien joueur du Montpellier HSC et de l'OL a été licencié en 2028 pour "faute lourde", un motif qu'il a fermement contesté. En effet, l'OM, présidé à l'époque par Jacques Henry-Eyraud, avait pris cette décision après avoir appris que le latéral gauche avait monté une académie de football à Douala, en partenariat avec Montpellier, sans en informer quiconque au sein du club phocéen. Un acte jugé déloyal par la direction marseillaise, qui a donc décidé de licencier son joueur.

Henri Bedimo, pas satisfait de cette décision, réclamait pas moins de 5,1 millions d'euros à l'Olympique de Marseille, en estimant qu'il avait été victime d'un licenciement abusif, terme qui n'a finalement pas été reconnu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, comme l'informe L'Équipe.

Henri Bedimo ne touchera pas d'argent de la part de l'OM

En effet, la cour d'appel explique que "la promotion de l'académy de football sur différents médias et sur les réseaux sociaux, académie inaugurée en partenariat avec le MHSC, club concurrent, et sans que la société de l'Olympique de Marseille n'en soit informée, constitue assurément un manquement à l'obligation de loyauté envers son employeur et un manquement à ses obligations contractuelles."

Pablo Longoria et l'OM peuvent donc souffler, il n'y aura pas 5,1 millions d'euros à donner à Henri Bedimo, une somme qui n'aurait pas été la bienvenue en ce début de mercato estival.