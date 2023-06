En discussion depuis plusieurs jours avec la Juventus en ce début de mercato, Pablo Longoria est sur le point de boucler le transfert d'un attaquant.

Mercato OM : La Juventus sur le point de lever l'option d'achat Arkadiusz Milik

Voilà peut-être un premier dénouement favorable à l'Olympique de Marseille sur ce mercato estival. En parallèle du dossier autour de l'entraîneur qui est d'une complexité sans nom depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria est en discussions avancées avec la Juventus à propos d'Arkadiusz Milik. Le buteur polonais, prêté à la Vieille Dame l'été dernier, devait revenir à Marseille à l'issue de son prêt, mais ce dernier n'était pas vraiment emballé à l'idée de revenir dans la cité phocéenne.

Une position similaire à celle des dirigeants olympiens, qui n'avaient pas l'intention de conserver Arkadiusz Milik la saison prochaine. Dans le même temps, les Bianconeri n'ont jamais caché leur envie de conserver l'attaquant de 29 ans, mais l'option d'achat de 7 millions d'euros fixée par l'OM était trop élevée pour les finances du club italien.

Malgré des tentatives de négociations de la part des dirigeants de la Juve pour faire baisser le tarif, Pablo Longoria n'a pas cédé, et ce dernier est en passe d'obtenir gain de cause, d'après les informarions révélées par La Gazzetta dello Sport, qui annonce que le pensionnaire du Scudetto s'apprête à régler les 7 millions d'euros demandés par l'OM pour s'attacher définitivement les services d'Arkadiusz Milik.

Une rentrée d'argent qui va faire du bien à l'OM

Si cet achat de la Juventus se confirme dans les prochaines heures, l'OM récupérerait 7 millions d'euros en ce début de mercato estival. Une somme non négligeable, qui devrait faire les affaires de Pablo Longoria. Le président marseillais le sait, il va devoir offrir à son futur coach un recrutement de qualité, pour lui donner les moyens de réussir une belle aventure européenne sur le banc olympien que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League si l'Olympique de Marseille ne parvient pas à sortir des tours préliminaires.

Pour le moment, avant de penser aux joueurs à recruter, Pablo Longoria et Javier Ribalta cherchent à boucler le dossier du nouvel entraîneur, qui prend plus de temps que prévu, et dont l'issue est encore incertaine à l'heure actuelle.