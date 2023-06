Après l’officialisation du transfert définitif d’Arkadiusz Milik à la Juventus, l’OM risque de perdre un autre attaquant durant ce mercato estival.

Mercato OM : Arkadiusz Milik parti, un autre départ se précise en attaque

Le mercato estival bat son plein du côté de l'Olympique de Marseille, qui a réussi à trouver son nouvel entraîneur. Marcelino, libre depuis son départ de l'Athletic Bilbao, est sur le point de rebondir sur le banc de l'OM pour la prochaine saison. Les parties auraient convenu d'un contrat de deux ans, sont jusqu'en juin 2025. Le technicien espagnol est même attendu dans les prochains jours à Marseille, et son arrivée aura certainement des répercussions sur l'effectif de l'équipe.

Alors que de nouvelles recrues sont espérées à l’OM, certains joueurs, qui ne font plus partie des plans de la direction marseillaise, devraient faire leurs valises. D’ailleurs, le club vient de se séparer définitivement d'un attaquant. Arkadiusz Milik, prêté la dernière saison à la Juventus, ne retournera pas à Marseille. Les Bianconeri sont finalement parvenus à le conserver en versant une somme de 6,3 millions d'euros, hors bonus, à l’OM

Cette vente représente un véritable soulagement pour les finances de l'Olympique de Marseille, ​​qui devront être solides durant ce mercato estival. De plus, le club risque de perdre un autre attaquant cet été en la personne d'Alexis Sanchez. Alors que les dirigeants marseillais souhaitent prolonger son contrat qui expire le 30 juin, l'attaquant chilien ne semble pas très enclin à cette idée.

La fracture se creuse avec Alexis Sanchez

Arrivé en provenance de l'Inter Milan, Alexis Sanchez a marqué les esprits à l'OM cette saison en inscrivant 14 buts et en délivrant 3 passes décisives en 34 matchs. L'ancien joueur du FC Barcelone s'est imposé comme le nouveau leader offensif de Marseille et a rapidement conquis le cœur des supporters. Les dirigeants marseillais ont donc entamé des discussions pour prolonger son contrat expirant le 30 prochain, mais jusqu'à présent, celles-ci n'ont pas encore abouti.

En effet, Alexis Sanchez semble avoir une forte envie de partir et ses relations se détériorent de plus en plus avec la direction de l'OM. Selon L'Équipe, l’agent du joueur apparaît actuellement "plus distant qu'au printemps". Ses prétendants travailleraient déjà pour le placer dans un autre club. Arsenal, Galatasaray et d'autres clubs européens sont déjà sur ses traces. Des clubs d'Arabie saoudite seraient également prêts à lui offrir un salaire conséquent pour le faire signer, au grand-dam de l'OM.

La question qui se dégage est de savoir si Alexis Sanchez cèdera à l'appât du gain ou privilégiera le défi sportif. Pour l'instant, l'ancien joueur de Manchester United semble s'éloigner inexorablement de l'Olympique de Marseille. À moins d'un énorme rebondissement de dernière minute, il devrait rejoindre gratuitement un autre club cet été.