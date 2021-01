PSG : Les Parisiens chantent les louanges de leur ancien coach

Publié le 14 janvier 2021 à 14:30

Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur du PSG, a remporté son premier trophée, mercredi, aux dépens de l’OM (2-1). Au moment d’exprimer ses impressions, il a fait un gros clin d’oeil à son prédécesseur Thomas Tuchel.

PSG : premier Trophée des champions pour Pochettino

Ancien joueur du PSG, Mauricio Pochettino est revenu à Paris, mais dans la peau de coach de l’équipe de la capitale. Il a pris la place de Thomas Tuchel viré en décembre dernier. Nommé officiellement le samedi 2 janvier 2021, le nouveau patron du staff technique du Paris Saint-Germain n’a pas mis du temps pour récolter ses premiers lauriers. Après un match nul contre l’ASSE (1-1) et une éclatante victoire sur le Stade Brestois (3-0) en championnat, il a gagné le Trophée des champions contre l’Olympique de Marseille, au stade Bollaert à Lens. L’équipe de Mauricio Pochettino menait (2-0) grâce à Mauro Icardi et Neymar, avant la réduction de l’écart par Dimitri Payet, en toute fin de match (2-1, 89e). Les Parisiens se sont lâchés en célébrant sans retenue leur 8e Trophée des champions consécutifs.

Mauricio Pochettino : « J'ai une pensée pour Tuchel et son staff... »

Après avoir félicité ses joueurs et remercié ses dirigeants du PSG, Mauricio Pochettino a adressé un message classe à son prédécesseur. « Nous sommes très heureux. Je veux remercier les joueurs, Leonardo (le directeur sportif), Nasser Al-Khelaïfi (le président). J'ai aussi une pensée pour Thomas Tuchel et son staff, qui nous ont permis de jouer ce match », a-t-il déclaré. Le technicien argentin a annoncé la couleur sur ses ambitions pour la suite de la saison. « J'espère gagner d'autres titres, mais le premier restera toujours spécial », a-t-il indiqué.

Marquinhos a lui aussi remercier son ancien coach : "On remercie Tuchel, ce qu’il a fait pour nous ici, pour moi. J’ai bien progressé avec lui, il m’a montré un autre niveau de football que je ne pensais même pas atteindre. Je suis content pour ça. Maintenant, c’est une nouvelle étape pour moi et pour le PSG." Rappelons que le Paris Saint-Germain est 2e de la Ligue 1 avec un point de retard sur l’OL, le leader. Sur le plan européen, l’équipe de Mauricio Pochettino est en 8e de finale de la Ligue des champions. Elle affrontera le FC Barcelone, le 16 février au Camp Nou et le 10 mars au Parc des Princes.













Par ALEXIS