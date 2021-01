Arsenal Mercato : Özil se rapproche de Fenerbahce

Publié le 14 janvier 2021 à 15:45

Plus en odeur de sainteté du côté d'Arsenal, Mesut Özil devrait partir au mercato cet hiver selon toute vraisemblance. Sur les tablettes de nombrux clubs de MLS, le fantastique milieu offensif devrait finalement signer dans son club de coeur, Fenerbahce.

La fin de l'aventure Arsenal ratée pour Özil

Recruté en star à son arrivée à l'été 2013, Mesut Özil n'a pas tardé à prouver son statut du côté d'Arsenal. Maître à jouer des Gunners pendant de longues années, son parcours londonien a pris du plomb dans l'aile au fur et à mesure que le natif de Gelsenkirchen a été blessé à de nombreuses reprises. Après une saison 2019-20 compliqué avec Emery, le champion du monde 2014 est littéralement mis de côté cette saison sous la houlette de son ancien coéquipier, Mikel Arteta. Ne disputant aucun match cette saison tant en Premier League qu'en coupe, le joueur de 32 ans est alors logiquement sur le marché des transferts et avouait il y'a cinq jours sur Twitter qu'il avait deux destinations en tête : "Il y a deux pays dans lesquels je veux jouer avant ma retraite : la Turquie et les États-Unis. Si je vais en Turquie, je ne pourrais aller qu'à Fenerbahçe. "

Özil prend la direction d'Istanbul

Ce choix binaire aurait alors trouvé sa réponse ces derniers jours et le coeur l'a emporté sur l'opportunité commerciale que représentent les USA. Selon The Atlhetic, Özil serait actuellement en train de négocier sa rupture de contrat avec Arsenal, faisant ainsi l'impasse sur sept millions d'euros afin de signer libre avec Fenerbahce. Un sacrifice monstrueux qui devrait accélérer le dossier qui était bien amorcé selon Emre Belozoglu, directeur sportif du club turc : "Je suis très confiant, mais ce n'est pas une opération facile. Mesut se trouve encore sous contrat avec son club. C'est une superstar. Je serai ravi si Fenerbahçe pouvait signer un joueur comme lui. Nous avons discuté avec lui et son agent. Il est plus proche que jamais. " C'est ainsi que le génial allemand devrait donc rallier les bords du Bosphore dans les prochains jours afin de rejoindre son pays d'origine et son club fétiche.













Par Chemssdine