FC Barcelone Mercato : Le Barça s'inquiète pour l'avenir de Busquets

Publié par Thomas G. le 02 février 2023 à 13:45

De retour en grande forme depuis le début de l'année, Sergio Busquets n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone.

Le début d’année du FC Barcelone est presque parfait, les Blaugranas ont remporté la Supercoupe d’Espagne et ont désormais 8 points d’avance en Liga. Cette saison, le Barça peut compter sur Sergio Busquets qui a retrouvé son meilleur niveau après la Coupe du monde. L’ancien capitaine de la sélection espagnole est un maillon essentiel des bons résultats de Xavi et son apport est primordial pour le FC Barcelone. Dans le même temps, la situation du milieu de 34 ans inquiète les dirigeants du Barça.

Sergio Busquets est en fin de contrat dans cinq mois et les négociations pour sa prolongation de contrat sont toujours au point mort. Malgré la volonté de Xavi et Joan Laporta, le champion du monde 2010 est toujours en instance de départ. Depuis le 1er janvier, Sergio Busquets est libre de négocier et de s’engager avec le club de son choix. Cette semaine, ce dossier aurait pris une nouvelle tournure. Le Barça aurait proposé une prolongation de contrat d’un an à l’international espagnol.

Selon les informations du journaliste espagnol Gabriel Sans, à l’heure actuelle, Sergio Busquets souhaiterait toujours quitter le FC Barcelone. L’international espagnol aimerait aller au terme de son contrat à Barcelone avant de relever un nouveau défi.

FC Barcelone Mercato : Sergio Busquets se rapproche de l’Inter Miami

Le FC Barcelone pourrait donc perdre Sergio Busquets dans les prochains mois. Selon les informations de Mundo Deportivo, l’Inter Miami aurait déjà prevu de recruter le milieu espagnol. David Beckham, le propriétaire du club, serait convaincu de la signature de Sergio Busquets l’été prochain.

Dans le même temps, Sergio Busquets serait ouvert à l’idée de rejoindre l’Inter Miami et jouer en MLS. Les dirigeants du FC Barcelone vont devoir vite réagir pour éviter de perdre une nouvelle légende. Après Lionel Messi en 2021, c’est donc Sergio Busquets qui pourrait quitter le Barça libre.