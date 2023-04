Publié par Enzo Vidy le 19 avril 2023 à 16:50

Blessé depuis le début de la saison avec le RC Lens, un attaquant envisage de quitter le RCL lors du prochain mercato estival.

RC Lens : Adam Buksa, une blessure dévastatrice

Il est arrivé l'été dernier contre une somme de 9,4 millions d'euros, depuis, Adam Buksa n'a disputé que 4 matches avec le RC Lens, la faute à une terrible blessure contractée avec sa sélection durant l'intersaison. Une blessure sans doute jugée anodine au départ, mais la rechute a eu d'importantes conséquences pour le joueur polonais.

Une intervention chirurgicale, et une absence de très longue durée, voilà comment résumer le passage de l'attaquant du RC Lens dans le nord de la France. Et même si son retour à la compétition devrait intervenir avant la fin de la saison, le voir prolonger l'aventure sous le maillot Sang et Or semble tout bonnement impossible. En ce sens, un départ dès l'été prochain est d'ores et déjà étudié par Adam Buksa.

Un retour en MLS se précise pour Adam Buksa

Après seulement 4 matches disputés avec le RC Lens, un retour aux sources est grandement envisagé par Adam Buksa. Si l'on en croit les informations révélées par le consultant d'Apple TV pour la MLS, Taylor Twellman, le buteur polonais étudierait déjà plusieurs pistes afin de faire son retour dans le championnat américain, lui qui évoluait à New England Revolution avant de débarquer dans l'effectif Sang et Or sous les ordres de Franck Haise.

Si cela venait à se confirmer dans les prochaines semaines, ce serait un véritable coup dur pour les dirigeants du RC Lens, qui ont investi pas loin de 10 millions d'euros sur ce joueur l'été dernier, pour un rendement proche du néant à cause de sa blessure à la cheville. Reste à savoir de quoi sera fait l'avenir d'Adam Buksa lors du mercato estival.