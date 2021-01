OM Mercato : Quatre clubs se bousculent pour Florian Thauvin !

Publié le 15 janvier 2021 à 17:15

Joueur phare de l'Olympique de Marseille depuis de nombreuses années, Florian Thauvin a tout connu avec le club phocéen. Une belle aventure à l'OM qui pourrait prendre fin cet été alors que le champion du monde sera en fin de contrat en juin. Le joueur, lui, trouvera quoi qu'il arrive une nouvelle destination alors que les courtisans se précipitent à son portillon.

L'OM a du mal à le prolonger

L'une des rares satisfactions de la saison marseillaise est le vrai retour en forme de Florian Thauvin. Décisif et apportant une vraie patte dans le jeu phocéen, le natif d'Orléans a retrouvé son meilleur niveau. Bémol de taille, alors qu'il semblait remis de ses pépins physiques et était le meilleur joueur marseillais cette saison, les négociations autour de sa prolongation semblent au point mort. Les problèmes financiers qui gangrènent le club olympien ne leur permettent pas de donner suite aux tractations à l'heure actuelle, comme l'expliquait Pablo Longoria le mois dernier. Le head of football serait, selon de nombreux médias, actuellement en train de se donner corps et âme pour prolonger le champion du monde et éviter un départ au mercato hivernal.

Quatre clubs sur Thauvin

Mais voilà, dans le même temps que la situation stagne dans les Bouches-du-Rhône, la fin de contrat de l'ancien Bastiais se profile entraînant forcément son lot de supputations. Sauf que ces rumeurs, présentes depuis cet été, ne cessent de prendre de l'épaisseur et ne sont plus frivoles. Selon La Provence, pas moins de quatre clubs seraient venus aux renseignements et auraient déjà amorcé de sérieux contacts avec l'entourage du gaucher. Le choix de destination sera néanmoins binaire pour Thauvin : Espagne ou Italie. De l'autre côté des Alpes, ce sont l'AS Roma et le Milan AC qui sont venus aux renseignements quand ce sont Valence et Séville qui ont acté des démarches avec le joueur de l'autre côté des Pyrénées. Des destinations très intéressantes pour le joueur qui a l'embarras du choix mais qui peut également décider de rester à l'OM. Le feuilleton Thauvin ne fait que commencer et c'est un euphémisme de dire que le dénouement est plus qu'incertain.













Par Chemssdine