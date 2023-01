LOSC Mercato : Un attaquant de Lille visé par quatre clubs

Publié par Enzo Vidy le 12 janvier 2023 à 14:52

Malgré un début de mercato hivernal assez calme au LOSC, les prétendants restent nombreux en ce mois de janvier pour un attaquant de Lille.

Si Jonathan David reste extrêmement sollicité depuis plusieurs semaines, c'est également le cas pour le jeune attaquant américain Timothy Weah. Arrivé au LOSC en 2019 où il a rapidement signé un contrat de 5 ans, le joueur formé au PSG n'a jamais réellement réussi à s'imposer dans le Pas-de-Calais. Lors de sa première saison, il est rapidement victime d'une grave blessure aux ischio-jambiers, et est éloigné des terrains pendant 6 mois.

L'année suivante, Timothy Weah joue beaucoup plus avec le LOSC, mais ne marque que seulement 5 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues, et restera sur les mêmes bases lors de la saison 2021-2022. Désormais sous les ordres de Paulo Fonseca, les choses semblaient se décanter en début de saison. Fréquemment utilisé par le technicien portugais, l'attaquant américain a disputé sa première Coupe du monde où il s'est offert une belle réalisation lors du premier match de poule des États-Unis face aux Pays de Galles (1-1). Mais depuis son retour avec le LOSC, le jeune joueur de 22 ans joue beaucoup moins et un départ ne serait pas impossible cet hiver.

LOSC Mercato : Quatre clubs européens fonce sur Timothy Weah

Si l'on en croit les informations révélées par L'Équipe, Timothy Weah susciterait l'intérêt de quatre clubs européens en vue d'un transfert lors de ce mercato hivernal. En effet, le FC Séville de Jorge Sampaoli serait sur le coup pour l'attaquant américain. Le jeune attaquant du LOSC possède également une très belle côte en Angleterre, et intéresse grandement des clubs comme Everton, Fulham ou encore Brighton. Le média précise toutefois qu'aucune offre n'a été formulée aux dirigeants du LOSC pour le moment. Reste à savoir quel sera le premier club à passer à l'action pour s'attacher les services de Timothy Weah.