Barça : Vers un report des élections au FC Barcelone !

Publié le 15 janvier 2021 à 16:45

L'institution Barça est en crise depuis maintenant de longs mois et la situation n'est pas proche de s'arranger. Financièrement comme sportivement, l'état du FC Barcelone inquiète et les élections qui doivent se dérouler le 24 janvier prochain sont très attendues. Cependant, il se pourrait qu'elles soient reportées, selon les dernières informations en Catalogne.

Au FC Barcelone, une situation de crise

Le FC Barcelone est sans véritable président depuis la démission de Josep Maria Bartomeu, au début de la saison. Un départ poussé par de nombreux désaccords en interne, notamment sur le cas de la gestion de la crise sanitaire et économique qui en découle, tout comme sur le dossier Lionel Messi, dont l'ex-président a tout fait pour empêcher le départ au mercato estival. Depuis, le Barça est dans l'attente des élections pour la présidence du club, qui ont été programmées plus de trois mois après le départ de Bartomeu. Un délai déjà considéré comme très long par les supporters catalans, qui s'inquiètent de voir des dossiers trainés entre-temps. Avec toujours en point de fixation le départ ou non de Lionel Messi à l'issue de la saison et de son contrat. Et en attendant janvier, la situation économique a empiré. Le Barça a demandé des baisses de salaire et signé des prolongations et la situation sportive est loin d'être au beau fixe, avec une 3e place en Liga très loin du leader, l'Atlético de Madrid, et un huitième de finale à haut risque qui l'attend face au PSG en février, en Ligue des champions.

Les élections à la présidence du Barça reportées ?

Et les supporters culés font sûrement devoir encore attendre pour connaitre le nouveau président du Barça. En effet, selon les informations de médias catalans, en particulier l'émission Què T'hi Jugues, les élections prévues le 24 janvier devraient être reportées. En effet, la Catalogne enregistre près de 5000 nouveaux cas de Covid-19 par jour et la situation sanitaire de la région inquiète les autorités. "Reporter ces élections serait une fraude envers la démocratie, a lâché Joan Laporta, ancien président et parmi les favoris, ce mercredi. Il n'y a pas de raisons objectives de suspendre les élections en plein processus électoral, le Barça ne peut plus continuer avec cette absence de gouvernance." Une réunion a eu lieu ce vendredi matin entre le Barça et des représentants de la Communitat, avait annoncé L'Equipe. Décision y aurait été prise de reporter les élections. Aucune nouvelle date n'a encore été avancée... La question du vote postal se pose désormais.













Par Matthieu