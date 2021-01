Barça : La nouvelle date de la présidentielle déjà connue ?

Publié le 16 janvier 2021 à 01:15

Initialement prévue le 24 janvier, l’élection pour la présidence du Barça a été reportée. Selon la presse locale, les autorités auraient déjà une date pour la tenue de ce scrutin.

Pas d’élection présidentielle au Barça le 24 janvier

Il faudra encore attendre avant de connaître l’identité du successeur de Josep Maria Bartomeu. Contesté par les socios et mis à mal par des scandales, le dirigeant catalan avait été contraint à la démission le 27 octobre. Depuis, le FC Barcelone attend toujours son nouveau président. Alors que le scrutin qui devait permettre de le désigner était programmé le 24 janvier, il n’en sera rien au final. Contexte sanitaire oblige, l’élection pour la présidence du Barça a été reportée. Vendredi, le club s’est fendu d’un communiqué pour annoncer le report de la présidentielle. Pour RAC1, une nouvelle date aurait été avancée pour la tenue de ce scrutin.

Rendez-vous en mars pour la présidentielle ?

Selon le média ibérique, les autorités plancheraient sur la date du 7 mars pour la tenue de l’élection. La même source assure également que les bureaux de vote seront agrandis pour respecter les mesures barrières. La Catalogne est actuellement l’une des régions les plus touchées de l’Espagne avec près de 420 000 cas positifs et près de 9 000 décès. Raison pour laquelle la Generalitat, l’autorité suprême de la région, souhaitait un report de ce scrutin. Trois candidats doivent s’affronter pour la succession de Josep Maria Bartomeu. L’ancien président Joan Laporta (2003-2010) sera face à Victor Font et Toni Freixa.













Par Ange A.