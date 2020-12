Barça : Messi, Joan Laporta expose son plan pour le retenir

Publié le 04 décembre 2020 à 16:30

Le dossier Messi est au coeur de la campagne présidentielle du Barça. Joan Laporta croit déjà savoir ce qu’il faudra faire pour convaincre le génie argentin de renoncer à son projet de départ en fin de saison.

Lionel Messi toujours désireux de quitter le Barça ?

Durant le mercato estival, Lionel Messi voulait abandonner le Barça. Mais face à la fermeté de l’ancien président Josep Maria Bartomeu, l’international argentin a renoncé à son idée pour arriver au bout de son contrat (juin 2021). À la fin de la saison, le capitaine barcelonais pourra donc partir librement, et ce ne sont pas les intérêts qui manquent (Manchester City, PSG…). Mais le club culé ne souhaite pas le départ de Lionel Messi. Si le démissionnaire Josep Maria Bartomeu a obligé le joueur à rester une saison de plus, le prochain président de l'écurie catalane devrait s’arranger pour le convaincre de prolonger. C’est le thème majeur de la campagne présidentielle et les candidats ne manquent pas de promesses pour séduire les électeurs.

Joan Laporta dévoile ses arguments pour convaincre l’Argentin

Joan Laporta est cité parmi les trois favoris, avec Victor Font et Emili Rousaud, à la succession de Josep Maria Bartomeu. Il a déjà été président FC Barcelone de 2003 à 2010. Un mandat qui lui a permis de bien connaître le génial argentin. Et l'ex-dirigeant catalan ne n’est pas privé de le rappeler dans un entretien accordé jeudi soir à El Partizado sur la Cope. « Je ne sais pas quelle relation ont les autres candidats, mais nous nous apprécions et nous nous respectons. Il (Messi, ndlr) sait que j'aimerais qu'il attende un nouveau président et écoute la proposition du Barça. Je ne lui parle pas de la question, car je ne suis pas encore président... », a expliqué l’ancien président du Barça qui mise également sur la franchise qu’il avait toujours eue envers Lionel Messi : « Il m'a dit que je lui ai toujours dit la vérité et que j'ai accompli des choses. Je pense que je dois faire en sorte qu'il garde cette opinion de moi. »

Mais Joan Laporta sait déjà que connaître très bien Lionel Messi et avoir toujours été franc en lui pourraient ne pas suffire à le convaincre de renoncer à son projet de départ. En cas de succès à la présidentielle du 24 janvier, l’ex-dirigeant barcelonais devrait régler l’épineuse question du salaire du sextuple Ballon d'Or, un salaire devenu trop lourd pour le club. « Nous devons être à l'intérieur du club pour voir si Barcelone peut lui payer 100 millions d'euros par an et voir la possibilité que nous avons en tant que club de rivaliser avec les autres propositions et de lui faire une offre. Si je lui propose, j'imagine qu'il le croira. Ce que je ne sais pas, c'est s'il va écouter », a expliqué le candidat. L’ex-dirigeant assure toutefois que le natif de Rosario n’est pas intéressé que par « une question d'argent », mais également par « une équipe compétitive avec laquelle ils peuvent gagner » à nouveau la Ligue des champions.













Par JOËL