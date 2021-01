Stade rennais : Valladolid, un scandale autour de Dalbert ?

Publié le 16 janvier 2021 à 06:30

Sur le départ au Stade rennais, Dalbert Henrique est annoncé au Real Valladolid. Une photo avec Ronaldo Nazario, le président du club espagnol, a même fuité. Sauf que l’authenticité de cette photo est remise en question car le joueur n’aurait pas quitté la Bretagne ces dernières heures.

Dalbert Henrique victime d’une fake news ?

Prêté par l’Inter Milan cette saison, Dalbert Henrique ne devrait pas aller au terme de son contrat au Stade rennais. L’arrière gauche brésilien devrait finir la saison loin de Rennes. Un départ du côté de l’Espagne, notamment à Valladolid, serait même dans les tuyaux. Vendredi, certains médias ont même relayé une photo du joueur avec Ronaldo Nazario, le président de la formation espagnole, pour confirmer cette piste. Mais comme l’indique le Onze Mondial, cette image serait fausse. Le site spécialisé révèle en effet que le latéral brésilien participait à la séance d’entraînement du jour avec ses coéquipiers au moment où la photo était partagée. « Le joueur était bien présent ce matin à la Piverdière », assure le média.

Un départ attendu au Stade rennais

Cette saison, Dalbert Henrique a disputé 9 rencontres avec le Stade rennais. Mais ces derniers mois, il est barré par Adrien Truffert. Le jeune titi rennais a su profiter des blessures de Faitout Maouassa pour s’imposer dans le onze de Julien Stéphan. Contrairement au Brésilien, le latéral de 19 ans a déjà été décisif à quatre reprises cette saison : un but et trois passes décisives. Un départ du défenseur brésilien est d’autant plus possible que le Malien Hamari Traoré peut aussi dépanner sur le flanc gauche de la défense. Également barré par la concurrence à l’Inter Milan, Dalbert ne devrait pas retrouver les Nerazzurri avant la fin de la saison. Reste plus qu’à attendre une éventuelle officialisation du Real Valladolid dont il serait tout de même proche.













Par Ange A.