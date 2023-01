FC Barcelone Mercato : Le Barça lutte avec le Real pour un crack de Liga

Publié par Thomas G. le 04 janvier 2023 à 04:08

Bien décidé à se renforcer en défense, le FC Barcelone souhaiterait s'attacher les services d'un jeune espoir espagnol également pisté par le Real.

Le FC Barcelone a été tenu en échec ce week-end lors du derby de Barcelone face à l’Espanyol. Les Blaugranas sont désormais à égalité de points avec le Real Madrid en tête du classement de la Liga. Le mano à mano entre les deux géants du football espagnol continue dès la reprise avec en ligne de mire le titre de champion d’Espagne. En parallèle, le FC Barcelone et le Real Madrid pourraient également s’affronter sur un autre terrain dans les prochains jours, le marché des transferts. Les deux géants du football espagnol seraient intéressés par le même joueur.

Selon les informations de Fichajes, le Barça et le Real auraient pris des renseignements sur le jeune latéral espagnol Ivan Fresneda. Le défenseur de Valladolid dispute actuellement sa première saison dans le monde professionnel et ses performances ne sont pas passées inaperçues. À 18 ans, Ivan Fresneda est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Les dirigeants du FC Barcelone aimeraient commencer à négocier dès janvier avec leurs homologues du Real Valladolid en vue d’un transfert cet été. Les Blaugranas vont devoir trouver les bons arguments pour contrecarrer les plans du Real Madrid pour éviter un nouvel échec. Les Merengues ont récemment pris le dessus sur le Barça dans le dossier Endrick et l’espoir brésilien s’est engagé avec le Real.

Les dirigeants du FC Barcelone sont toujours à la recherche d’un nouvel arrière droit et Ivan Fresneda serait le candidat idéal. Le défenseur du Real Valladolid est prometteur, rapide, offensif et son expérience en Liga faciliterait son adaptation. Les Blaugranas pourraient dans un premier temps trouver un accord contractuel avec le joueur pour doubler le Real Madrid. Cette stratégie permettrait au FC Barcelone d’avoir un avantage sur les Merengues avant d’éventuellement payer les 30 millions d’euros de la clause libératoire d’Ivan Fresneda.