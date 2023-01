Real Madrid Mercato : Le Real s'intéresse à un prodige espagnol

Publié par Thomas G. le 04 janvier 2023 à 13:50

Conscient de la nécessité de recruter de nouveaux défenseurs, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur un jeune espoir de Liga.

Le Real Madrid s’apprête à entrer dans une nouvelle ère lors du mercato estival, et les Madrilènes pourraient réaliser de gros coups. L’objectif de Florentino Pérez est d’entamer un nouveau projet galactique en rajeunissant l’effectif de Carlo Ancelotti. Après avoir recruté Endrick pour 60 millions d’euros, les Merengues aimeraient recruter l’international anglais Jude Bellingham cet été.

Le Real Madrid devrait être l’un des acteurs majeurs du mercato estival avec la fin des travaux du Santiago Bernabeu. Depuis plusieurs mois, la cellule de recrutement du Real s’active pour dénicher des joueurs susceptibles de renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti. Les Merengues se sont notamment intéressés à Sergej Milinkovic-Savic, Pedro Porro, Harry Kane ou encore Alphonso Davies.

Les dirigeants du Real pistent des joueurs de renom pour maintenir le club au sommet du football européen durant la prochaine décennie. Les Merengues se positionnent également sur les futurs grands talents comme Jude Bellingham et Endrick pour les incorporer dans un projet à long terme. La stratégie du Real Madrid a déjà fait ses preuves, les Merengues ont remporté la Ligue des Champions et la Liga la saison dernière. La nouvelle génération dorée du Real incarnée par Federico Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr et Eduardo Camavinga a joué un rôle prépondérant dans le doublé des Madrilènes.

Real Madrid Mercato : Une pépite de Liga dans le viseur du Real

Carlo Ancelotti souhaiterait renforcer sa ligne défensive l’été prochain, et en parallèle, Ferland Mendy et Alvaro Odriozola pourraient partir. Selon les informations de Relevo, le Real Madrid serait intéressé par le défenseur de 18 ans, Ivan Fresneda. Le latéral espagnol aurait impressionné les Merengues lors du match entre le Real Valladolid et le Real Madrid.

Les Madrilènes aimeraient rapatrier Ivan Fresneda qui avait été formé au sein du centre de formation du Real Madrid. Les Merengues vont devoir trouver les bons arguments pour convaincre l’espoir espagnol qui est également convoité par le FC Barcelone, Newcastle et Arsenal.