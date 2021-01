Stade rennais : Holveck confirme la tendance pour Dalbert

Publié le 08 janvier 2021 à 07:30

Le Stade rennais s’apprête à vivre un mercato d’hiver calme. Président du SRFC Nicolas Holveck s’attend tout de même à un départ de Dalbert Henrique.

Bientôt la fin pour Dalbert au Stade rennais

Qualifié pour la première fois de son histoire pour la Ligue des champions, le Stade rennais a signé nombre de renforts lors du dernier mercato. Après l’élimination du SRFC en Coupe d’Europe, la direction du club breton devrait apporter quelques retouches à l’effectif de Julien Stéphan. Arrivé lors du dernier mercato, Dalbert Henrique ne sera pas retenu cet hiver comme l’a indiqué Nicolas Holveck. Le départ de l’arrière gauche brésilien arrivé en prêt en provenance de l’Inter Milan est attendu. « S’il demande à partir, on ne s’y opposera pas, car il mérite de jouer », a déclaré le président rennais cité par Ouest France. Selon le journal régional, le défenseur brésilien ne devrait pas retourner à l’Inter. Il se cherche actuellement un autre point de chute pour finir la saison.

Dalbert poussé vers la sortie par un crack du SRFC ?

Dalbert Henrique a disputé 9 rencontres avec le Stade rennais cette saison, dont 5 en tant que titulaire. Arrivé pour remplacer Faitout Maouassa (alors blessé), le Brésilien est aujourd’hui relégué par Adrien Truffert. Du haut de ses 19 ans, le titi rennais a disputé 16 matchs cette saison pour un but et trois passes décisives. De quoi reléguer le joueur prêté à la troisième place dans la hiérarchie. Avec un Hamari Traoré qui peut également dépanner sur le flanc gauche de la défense, un départ de Dalbert semble inéluctable du SRFC. Reste plus qu’à savoir où l’ancien de l’OGC Nice ira se relancer.













Par Ange A.