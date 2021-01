PSG Mercato : Leonardo et Mbappé, une relation amour-haine

Publié le 19 janvier 2021 à 12:20

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a fait un large point sur le mercato et les dossiers chauds du club cet hiver. Et, en premier lieu, c'est la prolongation de Kylian Mbappé qui semble être le cas le plus difficile à gérer pour le Brésilien. L'homme fort du Paris Saint-Germain utilise un discours ambigu plutôt malin, fait à la fois de coups de pression et d'une grande affection...

Mercato : Leonardo ne forcera pas Mbappé à rester

Garder Kylian Mbappé au PSG apparait comme l'un des plus grands défis de Leonardo depuis son retour au sein des champions de France. Le buteur français est en pleine période de doute sur son avenir et ses performances sur le terrain s'en ressentent. Mbappé n'a toujours pas marqué en Ligue 1 depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino en tant qu'entraîneur du PSG et ses matches sont toujours aussi décevant. Mais pour son directeur sportif, Leonardo, rien de plus normal. "Il est en période de réflexion et c'est tout à fait légitime face à ce genre de décision", a expliqué le Brésilien dans les colonnes de France Football.

Mais Leonardo a été très clair : il ne forcera pas le joueur de l'équipe de France à rester au PSG, s'il venait à ne pas vouloir prolonger. "Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : « S'il te plaît, reste. » C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester." Autrement dit, si Kylian Mbappé voit son avenir plutôt du côté du Real Madrid ou de Liverpool, la porte de sortie sera ouverte, à condition que ces clubs s'alignent sur les prix du marché des transferts. Et selon l'émission espagnole El Chiringuito, le prix pour le buteur français a été fixé : il serait de 150 millions d'euros, pas un sou de moins. De quoi faire réfléchir à deux fois les équipes de Premier League ou de Liga qui guettent du coin de l'oeil la situation de Kylian Mbappé.

Mbappé ne trouvera pas mieux que le PSG ?

Après ce petit coup de pression, Leonardo a passé un peu de pommade. "Kylian, il a tout pour écrire une super histoire ici : il est originaire de Paris, intelligent, talentueux et a beaucoup d'humour. Je ne pense pas qu'il soit perdu actuellement. La période est juste difficile, car essentielle pour la suite de sa carrière. Mais, est-ce qu'il existe un meilleur club que le PSG où tu peux te dire que, dans les cinq prochaines années, tu auras les moyens et les ambitions et viser très haut ? Je ne suis pas certain..." Une manière de dire au joueur qu'il peut partir s'il le souhaite, mais qu'il ne trouvera pas mieux que Paris. Pourtant, peut-être qu'au sein d'une équipe capable de gagner la Ligue des champions, Kylian Mbappé trouverait son bonheur... Le joueur prend encore le temps de la réflexion, mais le PSG doit avancer de son côté et préparer l'avenir ainsi que la saison prochaine, la première pleine de Pochettino. Et comme Leonardo l'a dit, le Paris SG est un club qui attire et qui pourrait ne pas avoir trop de mal à trouver un remplaçant à un joueur qui resterait trop longtemps dans le flou.













Par Matthieu