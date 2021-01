PSG : Le club a des projets pour Alessandro Florenzi

Publié le 20 janvier 2021 à 15:45

Excellent depuis le début de saison, Alessandro Florenzi s'est parfaitement integré dans l'effectif du PSG et est devenu un titulaire indiscutable tant aux yeux de Thomas Tuchel que ceux de Mauricio Pochettino. Autant de raisons qui font que le club parisien ne veut pas se séparer de son joueur et aurait des idées derrière la tête pour le latéral droit.

L'excellente adaptation de Florenzi

Arrivé cet été en provenance de la Roma, Alessandro Florenzi a été très bon dès ses premiers matchs sous la tunique parisienne. Adopté rapidement par les supporters du club de la capitale, le joueur est devenu un indispensable dans le onze de Tuchel puis dans ceux de Pochettino. Se sentant comme un poisson dans l'eau, l'international italien (39 sélections) est apparu à dix-huit reprises et a inscrit deux buts toutes compétitions confondues cette saison. Interrogé en novembre sur son avenir, le latéral droit s'était dit ouvert à un avenir de Paris : "En ce moment, sincèrement, je ne sais pas. Actuellement, mon équipe, c’est le PSG. Je me sens bien ici. Mais je respecte mon passé, ce que j’ai fait avant. En ce moment, je dois me donner à 100 % au PSG, au moins jusqu’à la fin de la saison. On verra ensuite."

Le PSG veut obtenir son transfert définitif

Prêté par le club de la capitale italienne, Florenzi a l'embarras du choix alors que son contrat court jusqu'en 2023 du côté de la Roma. Cependant, le board du PSG serait convaincu de la qualité du joueur et souhaiterait lever l'option d'achat du joueur élevée à hauteur de neuf millions d'euros. Des informations révélées par Nicolo Schira, journaliste spécialisé dans le mercato en Italie, qu'il faut prendre avec des pincettes car il est le seul à les révéler malgré sa crédibilité. Ceci étant, ce sont des nouvelles plûtot plausibles tant on connaît l'importance d'avoir de bons latéraux dans le football moderne, et Florenzi représente une vraie caution de qualité à l'instant T et dans le futur, alors qu'il fêtera ses 30 ans en mars.













Par Chemssdine