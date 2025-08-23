Mercato : 15M€ ! Le Bayern prépare un incroyable coup au PSG

À dix jours de la clôture du mercato estival, le PSG accélère pour se séparer des joueurs, dont Luis Enrique ne veut pas cette saison. Le Bayern Munich voudrait profiter de cette occasion pour renforcer son secteur offensif. Explications.

Mercato : Le Bayern Munich lâche Malick Fofana et fonce au PSG

Déterminé à attirer un nouveau milieu de terrain d’ici la fin du mercato estival, le Bayern Munich multiplie les offensives pour déloger Malick Fofana de l’Olympique Lyonnais. Pris dans l’étau de la DNCG, le club olympien est ouvert au départ de sa pépite belge, mais réclame au moins 40 millions d’euros pour céder.

Mais le Champion d’Allemagne ne compte pas s’aligner sur ce prix et aurait proposé un prêt pur et simple, sans clause de rachat à terme pour le joueur de 20 ans, à en croire le quotidien Le Progrès. Une proposition jugée méprisante par l’OL, qui aurait donc quitté la table des négociations. Refoulé par les Gones, le Bayern tente désormais de trouver son bonheur au sein de l’effectif du PSG.

En effet, le site espagnol Fichajes rapporte que le Rekordmeister serait entré dans la course pour la signature de Marco Asensio. Toujours selon la même source, la direction sportive du Bayern Munich serait convaincue que le milieu offensif du PSG possède les qualités nécessaires pour s’imposer dans le collectif de Vincent Kompany. L’entraîneur bavarois, lui, apprécierait surtout l’énorme expérience européenne et la polyvalence de l’international espagnol de 29 ans. Et l’intérêt ne serait pas forcément dans un seul sens.

Le clan Asensio emballé par le Bayern Munich

À un an de la fin de son contrat avec le PSG, Marco Asensio figure en haut sur la liste des joueurs qui vont quitter la capitale avant la fermeture du mercato estival. De retour d’un prêt réussi à Aston Villa, l’ancien joueur du Real Madrid se voyait même retourner en Angleterre pour y poursuivre son aventure avec Unai Emery.

Sous la pression de son manager, le club anglais a entamé des négociations avec Luis Campos pour un transfert définitif d’Asensio. D’ailleurs, le média Caught Offside assure que le joueur aurait d’ores et déjà donné son accord.

« Aston Villa aurait bénéficié d’un important coup de pouce pour le retour de Marco Asensio, puisque le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a un accord pour un contrat de trois ans. Aston Villa est sur le point de signer définitivement Marco Asensio en provenance du Paris Saint-Germain, le club de Premier League préparant une offre pouvant atteindre 15 millions d’euros », explique le site britannique.

Sauf que ces dernières heures, la presse allemande indique que l’entourage de Marco Asensio verrait d’un bon œil l’opportunité de signer dans un top club comme le Bayern Munich, qui dispute la Ligue des Champions cette saison, contrairement à Aston Villa. Reste donc à savoir comment va se terminer ce dossier.