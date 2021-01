Stade rennais : Pierre Ménès adoube un indésirable de Stéphan

Publié le 21 janvier 2021 à 07:00

Malgré son faible temps de jeu, Clément Grenier retrouve des sensations avec le Stade rennais. Chose dont se réjouit Pierre Ménès avant le choc entre Rennes et Lille.

Pierre Ménès salue le renouveau de Grenier

Longtemps écarté par Julien Stéphan, Clément Grenier a retrouvé le groupe du Stade rennais ces dernières semaines. L’ancien lyonnais est même parvenu à se montrer décisif malgré ses 559 minutes de jeu en Ligue 1. En 10 apparitions en championnat, dont 7 titularisations, le milieu de 30 ans, a trouvé les filets à 3 reprises et offert une passe décisive. Célèbre consultant du groupe Canal+, Pierre Ménès est satisfait du retour en grâce de Grenier, auteur du but de la victoire contre Brest. « C’est la deuxième fois en quelques matchs que l’ancien Lyonnais inscrit le but de la victoire. Quand on se souvient de la façon dont il a été traité et qu’on constate qu’il est de nouveau titulaire dans cette équipe, cela en dit long sur sa force de caractère et je suis vraiment content pour lui », a analysé le journaliste sur son blog selon les propos relayés par But Football.

Un avenir toujours flou avec le Stade rennais

Bien que décisif lors de ses dernières sorties avec le Stade rennais, Clément Grenier n’a pas vu sa situation contractuelle s’améliorer. Le milieu de terrain est en fin de contrat et pourrait quitter Rennes en tant que joueur libre au terme de la saison. Pour le moment, rien n’indique que le natif d’Annonay sera prolongé. En revanche, Nicolas Holveck avait émis le vœu de voir Grenier aller au terme de la saison avec Rennes. Une tendance qui semble se confirmer au vu de ses dernières prouesses.













Par Ange A.