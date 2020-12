Stade rennais Mercato : Le message de Grenier à sa direction

Publié le 27 décembre 2020 à 01:00

En fin de contrat au Stade rennais, Clément Grenier s’est prononcé sur son avenir. Le milieu de terrain a adressé un message à l’endroit de ses dirigeants et de son entraîneur.

Stade rennais Transfert : Clément Grenier sur le départ ?

Pour sa dernière en 2020, le Stade rennais s’en est remis à Clément Grenier pour battre le FC Metz. Le milieu de terrain a permis au SRFC de finir l’année sur une victoire (1-0) contre le club mosellan. Héros de Rennes contre les Grenats, l’ancien lyonnais n’est pas encore fixé sur son avenir avec les Rouge et Noir. Celui-ci est en fin de contrat et rien ne semble indiquer que son bail sera prolongé dans les semaines à venir. Le milieu de 29 ans reste également dubitatif quant à son avenir en Bretagne. « Je ne sais pas. Je n’ai pas encore vraiment réfléchi […] C’est la vérité. Que je joue ou je ne joue pas, je ne sais pas ce qu’il se passera au mois de janvier », a confié Grenier dans les colonnes de Ouest France.

Un coup de pression sur Julien Stéphan

Dans sa sortie, Clément Grenier a également fait part de son désir de gagner du temps de jeu. Cette saison, le milieu n’a joué que 12 rencontres, dont 6 en tant que titulaire. Il compte un but et une passe décisive. S’il n’est pas encore fixé sur son avenir avec le Stade rennais, l’ancien de l’OL sait en revanche ce qu’il désire pour les six prochains mois. « Ce que je veux, c’est continuer à jouer et qu’on croit en moi, tout simplement. Il reste six mois, six mois de compétition et je ne suis pas le seul décideur », a-t-il souligné. Reste à savoir si son vœu sera exaucé par Julien Stéphan.













Par Ange A.