Stade Rennais Mercato : Genesio annonce une grosse signature

Stade Rennais Mercato : Lors de son passage sur RMC, Genesio a mis fin à la rumeur qui l’annonce sur le départ du SRFC, à un an de la fin de son contrat.

Stade Rennais Mercato : Genesio d'accord pour prolonger son contrat

Envoyé sur les tablettes de clubs anglais et aussi dans un championnat exotique, précisément en Arabie Saoudite, l’entraineur du Stade Rennais a coupé court à la rumeur le concernant. Au micro de la radio, il a confirmé des négociations avec la direction du club breton en vue de la prolongation de son contrat au SRFC. « J’ai envie de prolonger, on est en discussion. Ma priorité est de continuer à Rennes pour plusieurs raisons », a déclaré Bruno Genesio, avant de se justifier.

« La première raison, c’est que je me sens très bien parce qu’on travaille chacun dans son domaine avec Florian Maurice, Olivier Cloarec et Nicolas Holveck. Chacun est à sa place, on travaille ensemble, parfois en désaccord, mais ça se passe toujours avec des discussions et du dialogue. C’est un confort pour un entraineur de travailler dans ces conditions-là. La deuxième raison, c’est que j’ai un groupe encore perfectible qui a fait une très bonne saison, et j’ai envie de l’accompagner pour faire encore mieux. La troisième raison, c’est que j’ai une relation privilégiée avec le propriétaire du club », a-t-il expliqué.

Le coach du SRFC repousse des offres au profit du club breton

Au sujet des intérêts de clubs étrangers, le coach du Stade Rennais a avoué qu’il est effectivement sollicité, mais il a repoussé les offres intéressantes reçues. « Je vais être franc, j’ai eu des propositions pour aller dans d’autres clubs, avec des conditions qui seraient nettement supérieures à celle que j’aurais au SRFC. Je les ai refusées », a-t-il laissé entendre. À noter que Bruno Genesio s'est engagé à Rennes en mars 2021 pour deux saisons, jusqu'en juin 2023. Lors de son premier exercice, son équipe a fini à la 4e place de Ligue 1 et est qualifiée pour la Ligue Europa la saison à venir. Lui-même a été élu meilleur entraineur de la L1.