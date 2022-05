Stade Rennais Mercato : Après Tait, une autre belle signature au SRFC

Publié par ALEXIS le 24 mai 2022 à 18:45

Stade Rennais FC Mercato : En marge de la nomination d’un nouveau président au SRFC, le club breton a offert un premier contrat pro à l’une de ses pépites.

Stade Rennais Mercato : 1er contrat pro pour Elias Damergy au SRFC

Ce mardi, le Stade Rennais a nommé Olivier Cloarec au poste de président exécutif – Directeur général du Stade Rennais F.C, en remplacement de Nicolas Holveck. Malade, ce dernier a décidé de se mettre momentanément en retrait pour son traitement. Dans la foulée de la nouvelle nomination officielle de l’ex-directeur général adjoint, le SRFC a officialisé une signature. Elias Damergy a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il s’est engagé pour une durée d’une saison, plus deux ans en option. Le gardien de but de 19 ans est arrivé à Rennes en 2017 et y a progressé jusqu’à franchir un palier, ce jour. Il est aussi le portier des U20 de la sélection tunisienne.

Il se réjouit de son nouveau statut professionnel. « Je suis très heureux de signer mon premier contrat dans mon club formateur et confiant pour la suite », a-t-il lâché d’entrée. « Il y a eu pas mal de travail pour atteindre les objectifs. J’ai travaillé dur pour obtenir cette signature. J’ai la chance d’avoir une concurrence saine et de bien progresser avec un bon entraîneur des gardiens. J’évolue dans un bon environnement. Cela fait deux, trois ans que je m’entraîne avec les pros. L’ambiance est très bonne. C’est comme une deuxième famille », a déclaré Elias Damergy.

Maurice justifie le nouveau contrat du jeune gardien de but

Florian Maurice, Directeur technique du Stade Rennais F.C, est également heureux de la signature du très prometteur gardien de but. « Elias a dû se contenter de quelques matchs de N3, mais il a été surtout très présent et important lors de séances d’entraînement et notamment celles spécifiques aux attaquants. Il représente ce que l’on aime en termes d’état d’esprit et de comportement au quotidien dans son travail. […] Ce premier contrat est la récompense de son travail », a expliqué le dirigeant. Rappelons que le SRFC a prolongé le contrat de Flavien Tait, lundi, jusqu'en juin 2024.