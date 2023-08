Arrivé en tant que président du Stade Rennais en 2020, Nicolas Holveck quitte le club breton et officiera dans un nouveau club en France.

Nicolas Holveck quitte le Stade Rennais et rejoint Nancy

Le Stade Rennais a annoncé le départ de son ancien président, Nicolas Holveck. Arrivé en 2020 au club, il s'était mis en retrait en mai 2022 pour soigner son cancer du côlon. En janvier dernier, il avait donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé dans Canal+ Foot. « J'ai intégré un protocole expérimental d'immunothérapie que je suis depuis début décembre. J'ai eu les premiers résultats il y a quelques jours et la maladie a sérieusement régressé. Les perspectives sont de nouveau très optimistes. »

Le dirigeant de 52 ans quitte définitivement le Stade Rennais pour assurer ses fonctions dans un nouveau club, l'AS Nancy Lorraine, qui évolue en National, là où il avait lancé sa carrière professionnelle en tant que stagiaire, avant de devenir vice-président.

Bruno Genesio salue le courage de Nicolas Holveck

En conférence de presse, ce jeudi, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a eu un message d'affection pour celui qui l'a embauché après la démission de Julien Stéphan, en mars 2021. « Je l'ai fréquemment au téléphone, je suis très content pour lui qu'il reprenne une activité. Je sais que c'est un hyperactif, ça va lui faire le plus grand bien dans combat qu'il mène, qui est bien plus important que celui que nous menons sur le terrain. Je suis content qu'il retrouve une activité qui va lui faire le plus grand bien et pour qu'il puisse, j'espère, guérir. »

Le propriétaire du Stade Rennais, François-Henri Pinault, a également tenu à adresser un message à Nicolas Holveck. « Au nom du club, j’adresse toute ma reconnaissance à Nicolas pour son implication et son grand professionnalisme, je salue également son courage exemplaire face à la maladie. »