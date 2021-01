OM Mercato : Clap de fin pour une piste offensive de Marseille

Publié le 21 janvier 2021 à 15:05

Arkadiusz Milik est à Marseille pour passer sa visite médicale. L'attaquant du Napoli va débarquer à l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Cité parmi les nombreux attaquants pistés par l'OM, Jean-Philippe Mateta ne reviendra pas en Ligue 1 au mercato d'hiver. Il vient de s’engager avec Crystal Palace en Premier League.

OM : Jean-Philippe Mateta signe à Cystal Palace

Alors que l'OM est sur le point de transférer Arkadiusz Milik du SSC Naples, Jean-Philippe Mateta a filé en Angleterre. Il avait été sondé par le club phocéen en quête d’un buteur ce mercato d’hiver. L’avant centre de Mayence a été prêté à Crystal Palace pour une saison et demie. Il s’est ainsi lié aux Eagles jusqu’en juin 2022. « Nous suivons l'évolution de Jean-Philippe Mateta avec un vif intérêt depuis un certain temps, et je suis très heureux que nous ayons pu l'amener dans le sud de Londres », s’est réjoui Steve Parish, président de la formation anglaise. « C’est un joueur plein de potentiel et sa signature réitère notre engagement à nous assurer d'avoir une équipe bien équilibrée en termes de jeunesse et d'expérience pour les saisons à venir », a commenté le dirigeant, ensuite. Selon les médias britanniques, l'option d'achat qui accompagne le contrat de l’international espoir tricolore est estimée à 18 millions d'euros. Quant au prêt payant, il est d’un montant de 3,5 millions d'euros selon Transfermarkt.

Mateta va découvrir la Premier League de ses rêves

Jean-Philippe Mateta a été formé à La Berrichonne de Châteauroux (2014-2015) et a été lancé en National lors de l’exercice 2015-2016. Il a signé à l’OL en septembre 2016, pour un peu plus de 4 millions d'euros. Et c’est du club rhodanien qu’il a été transféré à Mayence contre un chèque de 8 millions d'euros. L’avant-centre de 23 ans a disputé 71 matchs sous le maillot du FSV Mainz 05, pour 27 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Après la Ligue 1 et la Bundesliga (Allemagne), le buteur raté par l'OM va découvrir la très relevée Premier League dont il rêvait tout-petit.













Par ALEXIS