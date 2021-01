Transfert PSG : Leandro Paredes démonte les rumeurs de départ

Publié le 21 janvier 2021 à 16:20

Le mercato battant son plein, les rumeurs liant le PSG à des joueurs de classe mondiale sont légion. Pourtant, ce mercato hivernal voit également apparaître certaines supputations de départ au sein de l'effectif du club parisien. C'est le cas de Leandro Paredes, qui a tenu à démentir ces bruits de couloir en conférence de presse.

La montée en puissance de Paredes au PSG

Acheté à l'hiver 2019 en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes a eu des premiers mois compliqués au Paris Saint-Germain, qui avait mis 47 millions d'euros sur lui. Le natif de San Justo n'a pas perdu la foi et est parvenu à inverser la tendance pour devenir un titulaire régulier lors de l'édition 2019-2020. Vivant le Final 8 dans la peau d'un titualire indéboulonnable, l'Argentin a poursuivi sur sa lancée pour devenir aujourd'hui un homme clé de Mauricio Pochettino. Titulaire onze fois sur ses quatorze apparitions toutes compétitions confondues, le milieu de 26 ans rayonne par sa combativité et son vice si utiles dans un collectif comme celui du club francilien. Des performances qui attisent les convoitises, dont celle d'Antonio Conte, qui rêve de l'accueillir en Lombardie du côté de l'Inter Milan.

Mercato : Paredes veut rester à Paris

Parfaitement intégré du côté de la Ville Lumière, Paredes ne semble pas vouloir quitter le navire parisien de sitôt, c'est en tout cas ce qu'il a affirmé sèchement en conférence de presse : "On parle beaucoup de moi, mais je suis très heureux, très content d'être ici à Paris. Je profite de chaque jour ici dans cette équipe et ce club. J'ai d'excellents coéquipiers, un bon entraîneur. J'espère rester ici pour quelques années (...) Au départ, c'est toujours difficile d'arriver dans un grand club comme le PSG, les six premiers mois n'étaient pas faciles, mais après je me suis adapté." Désormais adapté et au sommet de son art, nul doute que les supporters du PSG peuvent se satisfaire de cette nouvelle.













Par Chemssdine