Alors que le PSG a annoncé ce mercredi le départ de Leandro Paredes en direction de l'AS Roma, une autre officialisation est tombée à Paris.

Mercato PSG : Renato Sanches file en prêt à l'AS Roma

Après Leandro Paredes, c'est au tour de Renato Sanches de rejoindre officiellement les rangs de l'AS Roma ce mercredi. Le Paris Saint-Germain a officialisé le départ en prêt de son milieu de terrain portugais, via un communiqué officiel sur son site internet. "Renato Sanches quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’AS Rome, en Serie A. Le milieu de terrain portugais est prêté pour une saison avec option d’achat."

L'option d'achat mentionnée par le PSG dans son communiqué avoisinerait les 12 millions d'euros, et dépendra du nombre de matchs joués par Renato Sanches cette saison avec les Giallorossi. Pas certain que ce soit une bonne nouvelle quand on connaît les limites physiques du joueur de 25 ans, victime de blessures à répétition depuis plusieurs saisons qui l'ont contraint à rater de nombreux matchs avec ses différents clubs par lesquels il est passé. La saison dernière, sous les ordres de Christophe Galtier, le milieu portugais n'est apparu qu'à 23 reprises en championnat.

D'autres départs à prévoir dans les jours à venir

Le PSG dégraisse son effectif pour alléger sa masse salariale, et cela ne devrait pas s'arrêter là. Plusieurs joueurs sont invités à trouver une porte de sortie ces dernières semaines, et c'est notamment le cas d'Hugo Ekitike. Si ce dernier s'entraîne avec le groupe de Luis Enrique, il a été informé par ses dirigeants que le club ne comptait pas sur lui cette saison.

Le Paris SG veut le vendre pour récupérer une jolie somme d'argent, mais l'ancien attaquant rémois ne compte pas faciliter la tâche à son club. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs anglais, disposés à mettre plus de 35 millions d'euros pour recruter le jeune buteur parisien, ce dernier ne veut que le RC Lens, et n'a aucune intention de partir ailleurs que dans le nord de la France. Une situation assez délicate pour le PSG.