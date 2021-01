OM Mercato : Incroyable mais vrai, Mitroglou quitte l'OM

Publié le 22 janvier 2021 à 10:35

C'était le véritable serpent de mer de l'OM et l'histoire est en passe de se terminer. L'attaquant plus qu'indésirable de l'Olympique de Marseille, l'un des plus gros flops mercato du club, va partir pour la Grèce, selon plusieurs médias locaux, dès cet hiver. Ces derniers affirment que le club phocéen a trouvé un accord avec Kostas Mitroglou.

Trois ans et demi après son arrivée, 50 matches et 16 buts plus tard, Kostas Mitroglou va quitter l'OM. Le buteur grec, devenu au fil du temps un indésirable, puis un véritable poids pour l'effectif et la masse salariale de l'Olympique de Marseille, va rentrer au pays. Selon plusieurs médias grecs, notamment SDNA et Sportime, l'ancien attaquant du Benfica a trouvé un accord avec l'OM pour mettre un terme à son contrat, six mois avant la fin de celui-ci. Une compensation financière aurait également été trouvée, mais celle-ci n'a pas filtré. Pour la presse grecque, il ne reste plus qu'à signer les documents et officialiser cette séparation. Et selon elle, Kostas Mitroglou aura déjà trouvé son point de chute à l'Aris Salonique, où il signerait un contrat d'un an et demi pour 600 000 euros sur 18 mois avec le 4e de première division grecque. La Provence, prudente, annonçait jeudi que rien n'était encore fait, notamment avec l'Aris et du point de vue de la compensation financière. Pour Sportime, tout sera réglé désormais.

Un flop retentissant à l'Olympique de Marseille

Au fil du temps, Kostas Mitroglou était devenu un sujet de moquerie ou d'immense lassitude parmi les supporters de l'OM. Ce vendredi matin, ils peuvent donc se réjouir de l'arrivée d'Arkadiusz Milik, en provenance du Napoli. Le buteur polonais s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat et a pour mission de faire oublier les nombreux échecs des recruteurs de l'OM au poste d'attaquant. Félicité pour ce joli coup, Pablo Longoria peut également se satisfaire de voir un joueur qui prenait beaucoup de place au centre Robert-Louis-Dreyfus et dans la masse salariale de l'équipe quitter enfin le club. Un joli coup double, qui doit annoncer le renouveau de l'OM, qui reste sur deux défaites humiliantes à domicile en Ligue 1.













Par Matthieu