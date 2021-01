LOSC : Armand évoque ses retrouvailles avec le Stade Rennais

Publié le 23 janvier 2021 à 21:00

Sylvain Armand a retrouvé Olivier Létang au LOSC, après leur collaboration au Stade Rennais. Ce dimanche (17h), le SRFC accueille Lille OSC, lors de la 21e journée de Ligue 1. L’occasion pour le nouveau coordinateur sportif des Dogues de retrouver des visages bien familiers en Bretagne.

LOSC : Sylvain Armand « concentré le match » contre le SRFC

Olivier Létang a nommé Sylvain Armand coordinateur sportif du LOSC, soit au même poste qu’il avait occupé sous la direction du nouveau président lillois au Stade Rennais. Les deux dirigeants vont ainsi faire leur retour au Roazhon Park, après leur départ successif de Rennes. Et l’ex-défenseur des Rouge et Noir (2013-2017) a évoqué ses retrouvailles avec d’anciens collaborateurs et coéquipiers. « Dimanche, on va à Rennes, mon ancien club. Il faut laisser mon histoire personnelle de côté et ne penser qu’à la réussite du Lille OSC, à la continuité de notre série en cours, même si bien évidemment, je suis content de croiser certaines personnes avec qui je m’entends très bien », a déclaré le néo-directeur sportif de Lille OSC. Sylvain Armand (40) ne veut pas se laisser dominer par ses émotions, face au club dont il a défendu les couleurs en tant que joueur et dirigeant. Il assure qu’il est « surtout concentré sur l’avant-match et ses missions qui consistent à aider le coach et les joueurs dans la préparation de cette rencontre très importante sur le plan comptable ».

Le nouveau coordinateur de Lille OSC définit son rôle

Sylvain Armand est également revenu sur le rôle qu’Olivier Létang lui a confié à Lille. « Mon rôle consiste à faire le lien entre les joueurs, l’entraîneur et le président. D’être à la fois proche des joueurs, dans la joie et la bonne humeur, mais aussi d’imposer le niveau d’exigence voulu par le Président », a-t-il clarifié sur le site officiel du LOSC. « Il s’agit donc de régler le moindre détail pour que l’équipe soit la plus performante possible. J’ai également d’autres missions liées au centre de formation, ou encore aux protocoles d’avant-match », a-t-il indiqué. Pour rappel, Olivier Létang (48 ans) a été viré du Stade Rennais le 7 février 2020, alors qu'Armand a été remercié le 22 juillet 2020.













Par ALEXIS