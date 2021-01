ASSE : Claude Puel jette encore un froid sur le mercato

Publié le 25 janvier 2021 à 08:00

L’ASSE a de nouveau plié l’échine en championnat dimanche contre l’OL. En quête de renfort cet hiver, Claude Puel a fait le point sur le marché des transferts après cette lourde défaite à domicile.

Un mercato compliqué pour Claude Puel

L’AS Saint-Étienne a confirmé ses difficultés dimanche contre l’Olympique lyonnais. La défense stéphanoise a volé en éclat sur les coups de pieds arrêtés de Lyon. Les Verts ont concédés quatre des cinq buts lyonnais suite à des coups de pieds arrêtés. Cet hiver, Claude Puel attendait des renforts pour combler les carences de son équipe. Mais le coach de l’ASSE n’a encore enregistré aucune signature à une semaine de la clôture du marché des transferts. Largué par le Gym dans le dossier Saliba, Saint-Étienne est mis à mal par le Zamalek pour Mostafa Mohamed. Des difficultés confirmées après la défaite contre l’OL par le technicien castrais.

L’ASSE plombée par ses finances

Pour Claude Puel, l’AS Saint-Étienne éprouve surtout des difficultés à cause de ses moyens financiers limités. C’est ce qui coince notamment dans le dossier Mohamed. Les Verts ne peuvent pas régler ce transfert en une tranche comme le souhaite le Zamalek. « On a travaillé sur différents dossiers depuis pas mal de temps. Malheureusement on n’est pas assez attractifs, notamment dans l’aspect financier, puisque différents joueurs signent ailleurs. Je ne veux pas trop m’attarder sur le mercato parce que nos marges de manœuvre, notamment sur l’aspect financier, ne sont pas suffisantes. Donc on va rester bien concentrés sur notre effectif », a déploré l’entraîneur de Sainté au micro de Téléfoot. Comme pour dire qu’aucune recrue ne devrait arriver cet hiver dans le Forez.













Par Ange A.