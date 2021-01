OL : Les Gones savourent leur carton contre Saint-Étienne

Publié le 25 janvier 2021 à 01:10

L’Olympique lyonnais a étrillé l’AS Saint-Étienne (0-5) dimanche en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Après ce carton de l’ OL, Rudi Garcia et ses poulains se sont lâchés au moment de célébrer cette victoire dans le 122e derby rhodanien.

L’ OL en démonstration contre l’ ASSE

Après sa défaite contre le FC Metz (0-1) lors de la dernière journée, l’Olympique lyonnais s’est bien rattrapé ce dimanche. L’ OL n’a pas fait de cadeau lors de son déplacement sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne. Lyon a passé une manita (0-5) à Saint-Étienne dans un Geoffroy-Guichard à huis clos. Déjà auteur d’un doublé à l’aller, Tino Kadewere a remis ça contre les Verts. Le Zimbabwéen a ouvert le score pour les Gones (16e) avant de saler la note en seconde période (68e). Un autre doublé de Marcelo Guedes (36e, 59e) et une réalisation de Memphis Depay ont permis à Lyon de corriger les locaux. Rudi Garcia et les siens ont savouré ce succès de prestige après le coup de sifflet final.

Rudi Garcia reçu trois sur trois

Le coach de l’ OL s’est satisfait de son troisième succès d’affilée dans ce derby. Il se félicite également de l’attitude de ses poulains. « On est contents pour nos supporters qui nous ont offert un départ du centre d’entraînement assez incroyable ce matin [dimanche], ils nous ont boostés et les joueurs ont répondu de belle manière […] Et on a mis du cœur, c’est ce qui compte dans un derby. Trois derbies que je joue et que je gagne, il va falloir que je continue [sourires] », s’est réjoui Rudi Garcia. Latéral de Lyon, Léo Dubois s’est également félicité du récital des siens. Il est heureux de voir les Gones dominer les Verts en nombre de victoires dans ce derby. « C’est un match quasi-parfait de notre part […] Je suis content pour l’équipe […] On passe devant l’ASSE au nombre de victoires dans l’histoire du derby. C’est bien de ramener ça au club et au président », a-t-il lancé au micro de Téléfoot.

Lyon candidat au titre ?

Double buteur contre Saint-Étienne, Tino Kadewere se remet à rêver du titre. « Ce serait bien pour nous de jouer le titre mais on ne veut pas se mettre la pression […] En faisant ça, on pourrait terminer à la première place parce qu'on recevra Lille et le PSG. Si on continue comme ça, à prendre le maximum de points, on pourrait remporter le titre », a martelé le buteur lyonnais. Grâce à son succès, l’ OL (3e) reste au contact du PSG (1er) et du LOSC (2e). Les Lyonnais accusent deux points de retard sur Paris et Lille.













Par Ange A.