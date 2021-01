OM Mercato : La concurrence est rude pour Thiago Almada

Publié le 25 janvier 2021 à 11:15

L'OM traverse une crise de résultats en Ligue 1. L'ambiance au club s'est particulièrement dégradée ces dernières semaines et des décisions devront être prises rapidement pour sortir de l'impasse. Au milieu de tout cela, un homme continue à bien travailler. Pablo Longoria qui réalise un joli mercato du côté de Marseille, a maintenant des vues sur un jeune milieu de terrain argentin.

Le mercato de tous les possibles ?

Pablo Longoria parait comme le directeur sportif providentiel dont l'Olympique de Marseille avait besoin. En quelques semaines, le Head of football de l'OM, a réalisé de jolis coups sur le marché des transferts. Les arrivées successives du latéral droit Pol Lirola, et Arkadiusz Milik, le grand attaquant tant convoité. Dans le sens des départs actés : Kevin Strootman et Morgan Sanson. Un mercato plutôt réussi, compte tenu qu'il intervient, dans des circonstances compliquées. D'une part à cause du manque de moyens, conséquence de la crise économique que connait le club. La situation sanitaire et le conflit des droits TV ayant touché lourdement le football français. D'un autre côté, l'OM est plongé dans une crise sportive : manque de résultats et relation délétère entre vestiaire et direction. Des conditions de travail qui ne sont pas franchement idéales. Longoria cependant, continue sur les derniers jours de mercato à tenter des coups, notamment dans le secteur offensif. Il aurait des vues sur un jeune milieu de terrain du club argentin, Vélez Sarsfield.

L'OM n'a pas les moyens pour Thiago Almada

Pablo Longoria serait en train de pister Thiago Almada (19 ans), star de Vélez Sarsfield. La chaine Téléfoot rapportait un prix de 10 millions d'euros pour l'Argentin. Un prix déjà hors de portée pour Marseille, d'autant qu'en réalité le club du joueur en demande bien plus. En effet, Vélez a déjà refusé des offres de 20 M€ pour Thiago Almada en provenance entre autres, du Barça et de Manchester City. Le club avait déjà augmenté la clause du joueur cet été, la passant à 25M€. Ce qui place le milieu de terrain hors de portée des moyens de l'OM. Le prix ne serait pas le seul frein à ce transfert. Les places pour les joueurs extra-communautaires sont déjà occupées à Marseille. Une piste qui ne devrait donc a priori, pas aboutir dans l'immédiat.













Par Hind