OM Mercato : Un échange avec la Juventus proche de se conclure

Publié le 25 janvier 2021

Dans une situation plus que critique en championnat, l'OM ne lâche pas l'affaire sur le marché des transferts. Après avoir enregistré l'arrivée de Pol Lirola, en provenance de la Fiorentina, et Arkadiusz Milik, du Napoli, Pablo Longoria continue son mercato du côté de la Serie A et devrait opérer un échange très intéressant avec la Juventus Turin.

Mercato : Pablo Longoria ne perd pas de temps

Pablo Longoria ne chôme pas dans son rôle de head of football de l'Olympique de Marseille, contrairement aux joueurs d'André Villas-Boas en Ligue 1. Le directeur sportif qui tait son nom a réalisé de bien belles opérations à l'occasion de ce mercato hivernal. Alors que l'OM n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matches en championnat, le recruteur espagnol continue d'attirer de jolis noms dans la cité phocéenne. À son palmarès cet hiver, les arrivées, enfin, d'un latéral droit et d'un attaquant. Pol Lirola est arrivée de la Fiorentina en prêt, de même que le buteur polonais Arkadiusz Milik. Ce dernier, qui a connu ses premières minutes sous les couleurs de l'OM à Monaco (défaite 1-3), est arrivé de Serie A et du Napoli sous la forme d'un prêt dont l'option d'achat sera levée au début de la saison prochaine. Il en coûtera 8 millions, plus 4 éventuels de bonus, au club marseillais qui compte beaucoup sur le buteur de 26 ans pour relancer son secteur offensif.

OM : Marley Aké à la Juventus contre une pépite italienne ?

Mais Pablo Longoria ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que le départ de Marley Aké à Nîmes est tombé à l'eau, comme ce qui semble se profiler pour Yann Gboho du Stade Rennais, aussi courtisé par les Gardois, l'Espagnol lui aurait trouvé un autre point de chute. Et pas n'importe lequel. Selon les informations de Fabrizio Romano, spécialiste italien du marché des transferts, Marley Aké devrait être prêté sans tarder à la Juventus Turin. Mais l'OM ne repartirait pas les mains vides de ce deal, au contraire. Les Turinois enverrait en échange, du côté de Marseille, le jeune italien Franco Tongya. Milieu offensif ou ailier de 18 ans, Franco Tongya a été formé à la Juventus qui voudrait l'envoyer trouver du temps de jeu en Ligue 1. Une belle perspective pour l'OM, d'autant que toujours selon Fabrizio Romano, l'affaire serait sur le point de se conclure. Il ne resterait "que quelques détails pour parvenir à un accord". Mal en point en championnat, l'OM, par l'intermédiaire de Pablo Longoria, fait tout pour s'en sortir.













Par Matthieu