OM : Le clap de fin pour Thauvin à Marseille approche

Publié le 26 janvier 2021 à 09:45

L'OM est un club qui rend fou, écrivait Jean-Michel Verne, dans une enquête dédiée à la gestion interne du club marseillais. C'est en tout cas le ressenti qu'on peut en avoir. C'est aussi le club, qui a du mal à gérer les fins de parcours de ses joueurs. C'est ce que Florian Thauvin est en train d'apprendre à ses dépens. La séparation semblait proche depuis un moment, elle est devenue inévitable maintenant.

Florian Thauvin : autopsie d'un échec

La vie est loin d'être un long fleuve tranquille à la Commanderie. L'OM qui traverse une crise de résultats en Ligue 1, fait aussi face aux problèmes qui gangrènent son vestiaire. Guerres d'égo, fins de contrat, questions de sous et question d'autorité, c'est un sacré sac de nœuds à démêler. Avec un propriétaire absent et un président dépassé, réagissant trop tard, le tableau paraît sombre. Côté vestiaire, ce serait la guerre ouverte entre Florian Thauvin et Dimitri Payet. Les deux joueurs qui se supportent mal, auraient échangé des mots durs en présence d'autres coéquipiers. Ce ne serait qu'anecdotique, si ce n'est que cette rivalité affecte en grande partie l'équilibre de l'équipe. Il en reste que Thauvin, arrive à la fin de son contrat cet été et le club ne souhaite pas le prolonger. C'est de toute manière, trop tard. Le joueur est loin d'être exemplaire, inconstant et nonchalant par périodes plus ou moins prolongées, il ne manque pas de talent pourtant. Le club de son côté n'a pas été en mesure de mettre Florian en confiance, notamment quand ce dernier s'était blessé et qu'il aurait pu bénéficier du soutien de sa direction. Il y avait un moment pour la discussion et la prolongation éventuellement, ce moment est passé. Les méthodes managériales de l'OM dans ce sens, laissent songeur.

Thauvin : fin de l'histoire à l'OM

La récente querelle entre Thauvin et Payet n'est que le symptôme d'un profond mal-être qui devrait prendre fin rapidement pour le premier. S'il a effectué une première partie de saison solide (6 buts, 7 passes décisives), et porté son équipe par moments, les derniers matchs de l'Olympien laissent transparaître une lassitude grandissante. Jeu téléphoné, assurance du strict minimum, Florian ne réussit pas plus que ses coéquipiers sur le terrain. La question n'est plus si Thauvin partira, mais plutôt, pourra-t-il bien finir la saison ? A très court terme, l'OM doit retrouver une sérénité dans son vestiaire pour espérer sauver sa saison. Pablo Longoria a bien travaillé pendant ce mercato, et les nouvelles recrues devraient apporter un sang neuf nécessaire à l'équipe. Cependant, il ne suffit pas de greffer des nouveaux joueurs à une équipe, pour sortir celle-ci du marasme. La direction devra a minima, remettre un ordre temporaire dans son effectif et sa gestion, pour la suite de la saison. Florian Thauvin devrait lui rebondir ailleurs en Europe, où il est pisté par des clubs comme l'AC Milan et le Séville FC. Un départ qui se fera sans doute, avec une pointe d'amertume, des deux côtés.













Par Hind