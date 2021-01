OM Mercato : Un dernier gros coup à jouer pour Longoria

Publié le 26 janvier 2021 à 12:15

Il ne reste plus que quelques jours avant la clôture du mercato de janvier. Pablo Longoria qui a déjà assuré plusieurs transactions, suit encore quelques pistes, tant dans le sens des arrivées que des départs. Le directeur sportif de l'OM compte continuer à chercher des solutions, pour plusieurs joueurs devenus indésirables, tout en essayant de combler le vide au poste de milieu de terrain.

OM : dernière chance pour dégraisser

Avec les départs de Kevin Strootman et Morgan Sanson et Kostas Mitroglou, Pablo Longoria a déjà commencé à faire le ménage à l'OM. Au milieu d'une crise économique, le directeur sportif de Marseille doit trouver des solutions, parfois créatives afin d'alléger la masse salariale du club et laisser de la place pour quelques renforts. A quelques jours de la fin du mercato, Longoria a encore un peu de boulot devant lui. Sur la liste des départs, l'OM voudrait idéalement trouver un point de chute pour Lucas Perrin, Christopher Rocchia et Nemanja Radonjic. Ce dernier n'aurait plus les faveurs de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, qui lui reproche son manque d'efficacité. Autre départ qui se précise, mais pour l'été celui-ci, pour Jordan Amavi. Le latéral gauche arrive à la fin de son contrat en juin et ne devrait pas être conservé par le club olympien. Selon les informations de l'Equipe, le joueur aurait une touche à Naples et en Premier League, à Crystal Palace.

Mercato : un coup à jouer pour l'OM

Après l'opération d'échange entre l'OM et la Juventus, avec l'arrivée de Franco Tongya d'un côté et le départ de Marley Aké de l'autre, Longoria doit encore trouver un milieu de terrain. Le départ voulu de Sanson, laisse tout de même un vide à ce poste. Le dirigeant espagnol aurait quelques pistes en tête. Ces dernières heures, le nom d'un joueur turc revient. Il s'agirait de Irfan Can Kahveci (25 ans), joueur de l'Istanbul Basaksehir. Selon les informations données par le média turc Futbal Arena, l'OM aurait formulé une offre de 12 millions d'euros avec un pourcentage à la revente de 20%. Une information à prendre avec des pincettes, car selon la même source, le joueur ne serait qu'une solution de repli pour Marseille.













Par Hind