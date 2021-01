OM : Longoria veut Lucien Favre pour remplacer AVB

Publié le 27 janvier 2021 à 13:45

Malgré les échos en provenance de l'OM concernant le maintien d'André Villas-Boas au club, Pablo Longoria serait déjà en train de sonder des pistes pour le remplacer. Le directeur sportif aurait Lucien Favre dans le viseur pour le futur banc de l'Olympique de Marseille.

C'est à Pablo Longoria de décider

Suite à la mauvaise série de résultats de l'OM, beaucoup de voix se sont élevées pour spéculer sur un éventuel limogeage d'André Villas-Boas en milieu de saison. L'entraîneur portugais, lui, s'est montré serein mais résigné mardi en conférence de presse de présentation officielle de Milik, qui a joué ses premières minutes en Ligue 1 à Monaco. A la question de son maintien en poste jusqu'à la fin de la saison, il avait répondu par l'affirmatif mais en précisant : "Sauf si Pablo veut me virer ! Mais cela peut tomber, regardez comment ça se passe dans le milieu du foot !" Il avait également évoqué le sujet, lorsqu'il a répondu aux question sur les départs pendant le mercato : " (...) on a perdu un joueur, titulaire depuis plusieurs années (Morgan Sanson), on doit le remplacer. J'ai transmis mon opinion à la direction. Maintenant, avec Pablo, on cherche la meilleure option possible pour l'OM. Pour maintenant, comme pour le futur, que ce futur soit avec moi ou sans moi. "

Mercato : Lucien Favre à l'OM ?

Mercredi, sur la chaine Téléfoot, le journaliste Simone Rovera, a annoncé que Pablo Longoria était entré en contact avec l'ancien entraîneur de l'OGC Nice et du Borussia Dortmund, Lucien Favre : " L'Olympique de Marseille commence à préparer l'avenir, en ce qui concerne l'entraîneur de l'OM, c'est une piste pour la saison prochaine. On peut vous annoncer un contact entre l'Olympique de Marseille et Lucien Favre. L'entraîneur suisse, 63 ans, est actuellement la priorité de l'Olympique de Marseille pour prendre la place de André Villas-Boas, au prochain mercato à la fin de la saison. Donc pas de remplacement immédiat, mais c'est un contact qui a été établi pour la saison prochaine, quand AVB sera à la fin de son contrat. La situation reste très bonne entre les dirigeants du club et Villas-Boas qui a été réconforté encore hier, il y a une confiance en lui pour renverser cette mauvaise série." Le journaliste n'a pas exclu également, un changement de situation si jamais la situation se dégrade plus, et que les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous. A suivre !













