OGC Nice : Didier Digard sort le secret de sa réussite au Gym

22 février 2023

Nouvel entraineur de l’ OGC Nice, Didier Digard a dévoilé le secret de sa réussite avec les Aiglons, à la suite du départ de Lucien Favre.

Nommé adjoint de Lucien Favre le 28 novembre 2022, Didier Digard (36 ans) a été promu entraineur principal de l’ OGC Nice, le 10 janvier 2023, à la suite du limogeage du technicien suisse. Et depuis qu’il a pris les commandes de l’équipe du Gym, il n'a fait que des résultats positifs en Ligue 1. Son équipe n’a pas encore perdu le moindre match en Championnat. Mieux, le jeune coach a signé une large victoire sur le Montpellier HSC (6-1), lors du premier match dirigé sur le banc de touche de l’ OGC Nice, le 11 janvier 2023.

L’équipe de Didier Digard est sur une série de 7 matchs sans défaite, soit 5 victoires et 2 matchs nuls, depuis la 18e journée du championnat. Sous les ordres de leur nouvel entraineur, les Aiglons ont glané 17 points sur 21 possible, et sont ainsi remontés au classement, de la 11e à la 8e place.

OGC Nice : Digard au sujet de sa réussite, « c’est grâce au staff et à l’ensemble du club »

Mais quel est le secret de la réussite du successeur de Lucien Favre (65 ans) à l' OGC Nice ? Interrogé en conférence de presse sur ses résultats positifs, alors qu’il est à sa première expérience en Ligue 1, il a répondu : « C’est notre mérite à tous, sincèrement, s’il n’y avait que moi, ça ne marcherait pas ». « C’est grâce au staff et à l’ensemble du club qui a décidé de faire union dans un moment où on n’était plus très heureux. On a fait corps et, aujourd’hui, on retrouve des joueurs avec de la confiance », a expliqué Didier Digard, ensuite. A noter que ce dernier dirigera son premier derby contre l'AS Monaco, dimanche (17h05), au stade Louis-II.