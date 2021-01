PSG : Entre Tuchel et Pochettino, une salle, deux ambiances

Publié le 27 janvier 2021 à 16:00

Le remplacement surprise de Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino sur le banc du PSG a fait grand bruit. Mais il n'aura pas fallu longtemps à l'entraîneur allemand pour rebondir, puisqu'il vient de prendre la place de Frank Lampard à la tête de Chelsea. Si les méthodes des deux coaches diffèrent grandement, ils pourraient être amenés à se recroiser rapidement sur le terrain du mercato.

PSG : la méthode Pochettino met Tuchel en doute

Il y a deux choses bien connues dans le monde du football actuel : le goût de Mauricio Pochettino pour l'effort à l'entraînement et la difficulté pour certains joueurs du PSG de se mettre à haut niveau d'intensité constamment. Il faudra que l'Argentin résolve ce problème rapidement et ses joueurs ont déjà une petite idée de ce qui les attend quotidiennement au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. C'est premièrement la fin de la grasse matinée. Les joueurs sont conviés quotidiennement à une séance à 11h, et peuvent prendre ensemble une collation dès 9h30, révèle L'Equipe. Certains joueurs demandaient effectivement à ne s'entraîner que l'après-midi pour pouvoir dormir le matin.

Une fois sur le terrain, c'est également une autre limonade pour les joueurs du PSG. "L'échauffement est très poussé avec Pochettino, cela équivaut à un entraînement avec Tuchel. Ils travaillent", lance un proche du vestiaire parisien. Un petit camouflet pour Thomas Tuchel, arrivé, comme souvent pour les entraîneurs parisiens, avec l'étiquette de celui qui remettra de l'ordre et redonnera le goût du labeur à certains joueurs qui ont des facilités pour se laisser aller. Avec Pochettino, pour le moment, ça file droit. Avec un objectif qui semble se dégager. "On sent que le staff fait une préparation. Probablement pour être au top physiquement face au FC Barcelone. Une grande importance est accordée au travail physique", ajoute la source du quotidien sportif.

Mercato : Tuchel et Pochettino vont sûrement se croiser

Maintenant en poste à Chelsea, Thomas Tuchel pourrait rencontrer Mauricio Pochettino en Ligue des champions dans les semaines à venir, avec un tirage au sort malicieux. Mais les deux hommes vont aussi se retrouver sur le terrain du marché des transferts. L'Allemand, qui a retrouvé à Londres un de ses "sages" au PSG, Thiago Silva, pourrait être tenté par l'idée de recomposer une charnière avec Marquinhos, comme l'explique Eurosport. Idrissa Gueye pourrait aussi rejoindre son ancien entraîneur avec qui il entretenait d'excellentes relations. Mais Chelsea pourrait aussi attaquer les pistes du PSG pour le mercato estival. Le défenseur central français Dayot Upamecano serait la cible prioritaire des Blues, selon Bild. Une guerre au mercato pourrait donc se dérouler dès l'été prochain, autour du poste de défenseur central...













Par Matthieu