PSG Mercato : Di Maria, une prolongation qui tient à 3 M€

Publié le 27 janvier 2021 à 17:30

Le PSG travaille activement à la prolongation de contrat d'Angel Di Maria, dont le bail dans la capitale française prend fin à l'issue de la saison, en juin 2021. Leonardo a déposé une offre aux représentants de l'Argentin, mais celle-ci a été refusée par le milieu offensif. À 32 ans, le Parisien demande certaines garanties, dont les détails viennent de parvenir aux médias.

PSG : ça coince toujours pour la prolongation de Di Maria

Leonardo, le directeur sportif du PSG, croule sous les dossiers de prolongation au cours de ce mercato hivernal. Le Brésilien doit jongler entre plusieurs cas très sensibles, dont ceux des deux stars du club, Kylian Mbappé et Neymar. Pour ces cas précis, Leonardo a encore un an devant lui avant que l'urgence ne se fasse vraiment ressentir. Pour d'autres joueurs, la situation est plus limite. Notamment Angel Di Maria, qui n'a plus que six mois de contrat avec le Paris Saint-Germain. Arrivée en 2015 en provenance de Manchester United, l'ailier argentin est courtisé par plusieurs grands clubs européens, notamment en Serie A. La Juventus, l'Inter et l'AC Milan voudraient bien attirer le joueur de 32 ans, qui cherche un dernier beau contrat. Ce que le PSG ne lui a pas encore proposé, puisqu'il tarde à parapher un nouveau bail sous ses couleurs et étudie différentes propositions. En effet, les clubs intéressés sont autorisés à négocier directement avec Di Maria depuis début janvier en vertu de sa fin de contrat toute proche.

Le PSG doit faire un effort sur son offre

Pourtant, Angel Di Maria se sent bien à Paris et voudrait continuer l'aventure qui dure depuis maintenant bientôt six ans. Mais le PSG et Leonardo doivent s'aligner sur ses demandes. Si les discussions étaient "en bonne voie", selon L'Equipe, elles ont été refroidies par un premier refus de l'Argentin face à une offre jugée trop faible. Selon les informations de Paris Fans, le PSG a proposé un an de contrat supplémentaire ainsi qu'une année en option à l'ancien joueur du Real Madrid. Ce dernier veut deux saisons supplémentaires assurées. Dans un second temps, l'offre financière est également estimée insuffisante par le clan Di Maria. Le Paris Saint-Germain propose huit millions d'euros annuels, le joueur en veut lui onze. Un écart de trois millions d'euros entre l'offre et la demande "loin d'être insurmontable" pour le site spécialisée. Cela resterait une réduction de salaire pour Di Maria, qui émarge actuellement à 13 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, le prolongation de l'Argentin au PSG semble bien engagée.













Par Matthieu