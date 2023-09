Annoncé sur le départ cet été, Luis Enrique est finalement resté au PSG. Et aux dernières nouvelles, les décideurs qataris ont pris une décision pour le Portugais.

Mercato PSG : Luis Campos devrait finalement rester à Paris

Arrivé en 2022 en remplacement de Leonardo, Luis Campos n’est pas menacé pour le moment contrairement à ce qui a été dit durant le mercato estival, à en croire les informations du journal L’Équipe. Sous contrat jusqu’en 2025, le conseiller football du club de la capitale française devrait donc poursuivre son aventure au sein de l’organigramme des Rouge et Bleu.

« Aujourd’hui, le Portugais, auquel il reste deux ans de contrat et dont certains critiquaient la position en porte-à-faux sur le cas Mbappé, n’est plus menacé à court terme. D’autant qu’il partage avec Al-Khelaïfi le même regard sur l’évolution du projet : moins de stars, plus de joueurs collectifs qui s’identifient au club. Son credo : recruter des joueurs qui aiment le PSG, pas qui aiment Paris et sa vie nocturne », explique le quotidien sportif, qui précise que Campos et Nasser Al-Khelaïfi sont désormais inséparables.

Nasser Al-Khelaïfi forme un duo avec Luis Campos

Après un mercato estival particulièrement animé avec douze recrues, Luis Campos a convaincu ses patrons au Paris Saint-Germain. Le dirigeant portugais forme même désormais un duo avec son président Nasser Al-Khelaïfi. « En avril, les deux hommes étaient partis à Doha présenter à l’actionnaire les différents projets d’entraîneurs visés, correspondant à ce changement de paradigme. Et quand Luis Enrique a été choisi et a donné son accord, il a été reçu par le même duo », ajoute L’Équipe.