PSG : Pochettino et Kylian Mbappé ont du pain sur la planche

Mauricio Pochettino a enregistré sa première défaite sur le banc du PSG en déplacement sur la pelouse du FC Lorient (2-3), dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1. C'est déjà la cinquième défaite de la saison des Parisiens, dont l'une des stars, Kylian Mbappé, est toujours sur courant alternatif et peine à faire quelconque différence sur le terrain. Un problème qui devient inquiétant à 15 jours de jouer le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Ligue 1 : défaite inattendue du PSG à Lorient

Alors qu'il menait au score grâce à deux penalties de Neymar, le PSG s'est fait surprendre par le promu lorientais. Les Merlus sont revenus au score avant d'arracher la victoire sur un contre dans les arrêts de jeu. Les joueurs de Christophe Pélissier enchaînent après avoir également décroché trois points, dans des conditions similaires, face au Dijon FCO (3-2) en semaine. C'est une nouveau coup d'arrêt pour le PSG, qui glisse à la troisième place de Ligue 1. Avec cinq revers cette saison, le Paris SG enregistre son plus haut total de défaites à ce stade de la compétition depuis le début de l'ère QSI, en 2011-2012, selon l'analyste Opta. "C'est le football. Nous ne sommes jamais entrés dans le rythme du match. La deuxième période, à 2-1, nous contrôlions le match, je suis déçu et triste pour le résultat. C'est un accident, comme cela arrive dans le foot. Je reste optimiste pour l'avenir", a relativisé l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino.

Kylian Mbappé était à l'ouest à Lorient

C'est la première défaite de l'Argentin sur le banc des champions de France depuis sa nomination en tant qu'entraîneur en lieu et place de Thomas Tuchel, qui a tout récemment rebondi à Chelsea. "Il faut garder les aspects positifs et avancer. Les accidents, ça arrive dans le foot, a répété Mauricio Pochettino. Il faut continuer à travailler. Cela nous fait prendre conscience que cela peut arriver si on ne joue pas à 100 %." Troisième derrière le LOSC et l'Olympique Lyonnais, le PSG s'en est encore une fois trop remis à Neymar, à qui il est difficile de reprocher quoi que ce soit sur le terrain depuis maintenant deux bons mois. Ce n'est pas du tout le cas de l'autre star de l'équipe, Kylian Mbappé, qui a une nouvelle fois livrée une prestation décevante, après un feu de paille contre Montpellier.

"Il est sur l'action qui amène le premier penalty et l'égalisation de Neymar. Mais c'est sa seule action notable en première période. Il est souvent entré dans l'axe, mais sans réussite ni allant. Il s'est pris dans les filets des Merlus avec deux occasions manquées en fin de match", a commenté L'Equipe, qui crédit l'attaquant de l'équipe de France d'un petit 3/10. Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG et ses prestations inquiètent. Alors qu'approche le huitième de finale aller, le 16 février, contre le FC Barcelone en C1, le Parisien a intérêt à élever son niveau de jeu et son implication s'il ne veut pas aller au devant de grandes déconvenues... Pochettino, qui défend corps et âme son joueur, va devoir trouver une solution sur laquelle son prédécesseur n'a su que buter.













