Stade de Reims : Boulaye Dia rémois jusqu'à la fin de saison

Publié le 01 février 2021 à 19:20

Feuilleton du mercato rémois, le dossier Boulaye Dia vient de se clôturer cette après-midi. En effet, n'obtenant pas d'offres à leurs attentes, l'attaquant prolifique et le Stade de Reims ont convenu de prolonger leur aventure jusqu'à la fin de la saison, avant un départ programmé cet été selon toute vraisemblance.

Le feuilleton Boulaye Dia a agité le mercato du Stade de Reims

Un hiver à deux vitesses dans la Marne. Alors que le Stade de Reims a empoché dix points sur quinze possibles lors du mois de janvier, le club rémois a fait parler de lui pour son actualité lors du mercato hivernal. Pas forcément actif dans le sens des arrivées, l'eventualité d'un départ de Boulaye Dia est apparue comme le serpent de mer de l'hiver marnais. Courtisé par de grands clubs comme Milan et Naples, le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, douze buts en vingt matchs, disposait d'un bon de sortie selon ses propres dires : "J'ai un bon de sortie, on connaît l'histoire, c'est tout ce que je peux vous dire. "

David Guion heureux de pouvoir compter sur Dia pour la fin de saison

Mais voilà, l'international sénégalais (3 sélections) n'a pas eu recours à son bon de sortie, peu satisfait des offres qui lui ont été soumises, et selon Bertrand Latour, journaliste de L'Equipe, le natif d'Oyonnax devrait rester sous les ordres de David Guion jusqu'à la fin de la saison. Une décision qui réjouit forcément le technicien de 53 ans, qui pourra compter sur sa principale menace offensive jusqu'à la fin de la saison : "Quand on voit la façon dont il se comporte actuellement, comment il vit dans le groupe, il est heureux et s'éclate sur le terrain. Il est performant, nous donne les bons signaux. On sent un garçon complètement investi dans le projet. Je suis vraiment content de le garder jusqu'à la fin de saison. On va attendre quelques heures pour être sûr. On ne sait jamais, tout va très vite dans le football. Cela peut être surprenant par moments." Un ultime retournement de situation n'est donc pas à exclure mais semble plus qu'imporbable à ce stade.













Par Chemssdine