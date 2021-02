ASSE Mercato : Sainté tente le tout pour le tout avec Modeste

Publié le 01 février 2021 à 17:20

L'ASSE jette ses dernières forces dans la bataille en cette fin de mercato. Les Stéphanois font tout pour trouver une solution offensive de dernière minute, après l'échec retentissant de Mostafa Mohamed. Les Verts, qui ont encore M'Baye Niang et Cyle Larin dans le viseur, tenteraient le coup avec le buteur français de Cologne, Anthony Modeste.

En attaque, l'ASSE passe la main pour Niang et Larin ?

C'est une véritable course contre le montre entreprise par les dirigeants stéphanois lors de ces dernières heures du mercato d'hiver. Après l'échec des négociations avec Zamalek pour l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed, qui a finalement pris la direction de Galatasaray après de longues semaines dignes d'une série Netflix, l'ASSE tentent plusieurs coups pour enfin s'offrir un renfort offensif. L'attaque de l'AS Saint-Etienne est en effet à la peine depuis le début de la saison et pointe en queue de classement, tout comme l'équipe en Ligue 1, 16e. Malgré la victoire sur l'OGC Nice dimanche (1-0), la situation est urgente pour les Stéphanois. Ainsi, avec la possibilité de voir M'Baye Niang partir du Stade Rennais, l'ASSE reste à l'affût pour le buteur international sénégalais. Mais ce dernier est très courtisé, notamment en Serie A du côté de Bologne et du Genoa. Parallèlement, les Verts s'intéressent à l'avant-centre canadien du Besiktas Istanbul, Cyle Larin. Mais ils ont une idée de dernière minute qui pourrait bien faire basculer la suite de leur championnat.

L'ASSE tente un dernier coup mercato

En effet, l'ASSE serait en train de tenter un dernier coup mercato, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter. Et c'est un buteur français que courtise les Foréziens. "Saint-Etienne désire faire Anthony Modeste, actuellement à Cologne !!!", a tweeté le souvent bien informé Toubache-Ter. Anthony Modeste, 32 ans, est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club de Bundesliga et est estimé à 2,8 millions d'euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Cette saison, le Français bénéficie d'assez peu de temps de jeu, touché au genou puis au dos en début de saison. Depuis, il ne fait plus partie des titulaire à Cologne, qui pointe à la 14e place de Bundesliga. Très prolifique ces dernières années, Anthony Modeste serait un très bon pari pour l'ASSE, malgré seulement huit entrées en jeu en championnat et un seul but, marqué lors de son unique titularisation, en Coupe d'Allemagne.













Par Matthieu