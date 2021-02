PSG : Pochettino commente le mercato et veut réagir en Ligue 1

Publié le 02 février 2021 à 15:35

Le PSG a perdu la tête de la Ligue 1, dimanche, après sa défaite surprise sur la pelouse du FC Lorient (2-3). Les joueurs de Mauricio Pochettino sont désormais troisièmes du championnat de France derrière le LOSC et l'Olympique Lyonnais et veulent rebondir dès mercredi contre la lanterne rouge, Nîmes. Et le coach argentin devra faire avec le même effectif que son prédécesseur Thomas Tuchel, puisque le Paris Saint-Germain n'a enregistré aucune arrivée au mercato d'hiver.

Le PSG veut rebondir vite après Lorient

Troisième de Ligue 1 après sa défaite à Lorient, le PSG veut vite réagir contre Nîmes, mercredi (21h), au Parc des Princes. "On est focus sur le match de demain (mercredi), il faut une réaction pour prendre les trois points, a lancé Mauricio Pochettino en conférence de presse. Nous devons nous améliorer collectivement. Ce n'est pas qu'un problème au milieu, c'est l'équipe. Quand vous perdez, comme quand vous gagnez, cela dépend de toute l'équipe. En tant que coach, c'est ma responsabilité de chercher constamment l'amélioration. On pensait avoir match gagné à Lorient. Il faut trouver des solutions, mais c'est difficile car on a peu de temps entre les matches."

Et l'entraîneur du PSG ne veut pas se trouver d'excuse, comme l'absence de Marco Verratti au milieu de terrain. "C'est clair que Marco Verratti est un grand joueur et très important pour l'équipe. Le match à Lorient, nous aurions du le gagner. C'est facile de pointer les joueurs absents et de dire que c'est à cause de cela que nous avons perdu." L'ancien technicien de Tottenham a surtout demandé du temps, un mois après son arrivée au Paris SG. C'est un peu rapide pour faire un premier bilan. Nous avons joué beaucoup de matches et avons fait peu d'entraînements. Je suis content de l'implication des joueurs, malgré la défaite à Lorient. Notre responsabilité, c'est de créer un équipe forte avec un bon équilibre. Il nous faut encore un peu de temps pour créer cette équipe. Nous sommes arrivés au club en janvier dans les circonstances que nous connaissions. On assume notre responsabilité. L'objectif, c'est de gagner, d'améliorer l'équipe et de remporter la Ligue 1, qui est l'objectif prioritaire. Il reste encore beaucoup de matches pour le faire."

Mercato : Pochettino attend de voir

Et Mauricio Pochettino devra le faire avec le même effectif que Thomas Tuchel, débarqué à Noël. Aucune arrivée n'a été enregistrée au mercato hivernal côté PSG. Seul le jeune Bandiougou Fadiga a été prêté au Stade Brestois. Pour l'entraîneur parisien, ça n'est pas un problème. "Quand vous rejoignez une grande équipe avec un effectif de 30 joueurs, l'objectif premier est de connaitre ceux qui sont là. On verra en fin de saison si on a rempli les objectifs du club avec cet effectif", a expliqué Pochettino. Quant aux prochaines échéances parisiennes, elles n'ont pas vraiment été abordées. L'Argentin a évacué la question sur la situation à l'OM, où André Villas-Boas a présenté sa démission, d'entrée de jeu. "Je n'ai rien suivi de ce qu'il s'est passé à Marseille. On a eu des réunions et des séances, et maintenant je suis là avec vous", a simplement commenté Pochettino.













Par Matthieu