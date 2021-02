Real Madrid : le nouveau coup de gueule de Zinedine Zidane

Publié le 08 février 2021 à 18:45

Alors que le Real Madrid est en plein tourbillon sportif depuis quelques semaines maintenant, l'étau se resserre autour d'un Zinedine Zidane toujours aussi crispé. Après son dernier coup de sang intervenu avant le match face à Huesca, le Marseillais a remis ça ce lundi en conférence de presse.

Zizou plus frustré qu'à l'accoutumée

Un énorme ouf de soulagement. Sur la pelouse de Huesca ce samedi, les Merengue se sont fait peur mais n'ont pas craqué. Menés d'un but, les Madrilènes ont renversé la situation et sont parvenus à remporter le match grâce à un doublé de Raphael Varane. Une victoire cruciale tant on connaît la mauvaise passe que traverse actuellement le club de la capitale espagnole. De mauvais résultats qui ont des répercussions sur le moral des membres de l'équipe, à l'instar d'un Zinedine Zidane très remonté avant le match sur toutes les rumeurs de licenciement le liant : "J'ai l'impression qu'ici, à chaque conférence de presse, on me dit que je peux partir aussi vite que je suis arrivé" avait notamment déclaré l'ancienne gloire du football français.

Zidane laisse planer le doute sur son avenir au Real Madrid

Une situation légérement meilleure depuis le succès du Real samedi mais qui reste compliquée à gérer tant l'équipe balbutie son football sur le terrain. Interrogé en conférence de presse alors que les Madrilènes jouent contre Getafe ce mardi, l'ancien champion du monde a une nouvelle fois tapé du point sur la table, le tout en restant évasif sur son avenir sur le banc du Real : "Remis en question par le club ? Non. Nous sommes tous dans le même bateau. Je me sens soutenu par tout le monde (...) Pourquoi j'abandonnerai ? Je fais ce qui me plaît. Il y a des moments compliqués, mais on va se battre. Le Real Madrid est un grand club, il faut faire de bonnes choses. Aller jusqu'au bout du contrat (2022) ? On verra, l'important c'est le match de demain." Un discours clair mais qui devra être suivi de belles performances pour Zidane, dont la place ne tient qu'aux bons résultats et au soutien de son vestiaire.













Par Chemssdine