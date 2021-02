ASSE Mercato : Mostafa Mohamed glisse un message à Sainté

Publié le 11 février 2021 à 11:10

Tout proche de rejoindre l'ASSE lors du dernier mercato d'hiver, Mostafa Mohamed a été transféré finalement à Galatasaray par les dirigeants du Zamalek SC. L’attaquant, qui fait des débuts satisfaisants avec le club d’Istanbul, a délivré un message à l’AS Saint-Étienne.

Galatasaray, Mostafa Mohamed soutient son choix

L'ASSE a raté Mostafa Mohamed, un jeune avant-centre qui évoluait en Égypte jusqu’en janvier 2021. Le club ligérien était bien embarqué pour recruter le joueur de 23 ans, mais l'opération a échoué dans les derniers instants de la période des transferts. Le président du directoire de l’AS Saint-Étienne avait déploré l’intervention de nombreux intermédiaires dans le dossier du buteur du Zamalek SC. Il avait menacé de dévoiler l’identité de ces derniers.

La réaction de Roland Romeyer avait irrité les décideurs du club égyptiens qui ont repoussé l’offre stéphanoise pour se tourner envers Galatasaray en Turquie. Mostafa Mohamed a finalement fait l’objet d’un prêt payant d’un montant de 1,66 M€, assorti d’une option d’achat. L'ASSE a en effet pris un coup sur la tête, suite à l’échec de l’arrivée de l’Égyptien dans le Forez, car il était la cible prioritaire de Claude Puel. La manager général de Sainté s’est contenté d’Anthony Modeste, arrivé du FC Cologne en prêt.

Le buteur ne regrette pas l'ASSE

Au-delà du coup reçu, l'ASSE a de quoi regretter Mostafa Mohamed déjà décisif avec Galatasaray. Il a marqué 3 buts en autant de matchs disputés, soit 2 en championnat (Süper Lig) et un en coupe de Turquie, mais sans passes décisives pour l'instant. Mais contrairement aux Verts, le buteur ne regrette pas son choix. Il se réjouit de son transfert chez les Cimbom. « Je n’ai ressenti aucune différence (entre le Zamalek et Galatasaray, ndlr). J’ai juste l’impression d’être dans ma deuxième maison », a confié la recrue du club turc.

Mostafa Mohamed se sent comme chez lui au Caire à Istanbul, surtout qu’il a été déjà adopté par les supporters du club stanbouliote. « Je remercie les fans pour leur soutien et leur amour pour moi et le club. J’ai ressenti le même amour que j’ai trouvé à Zamalek, c’est ce qui m’a le plus encouragé (à venir, ndlr) », a-t-il déclaré. En tout cas, Fatih Terim, coach du club turc, s’enflamme pour le buteur sous-contrat jusqu'en juin 2021. « Mostafa Mohamed peut marquer tout le temps. Il marque beaucoup de buts. Il nous rend heureux depuis que nous l’avons », s’est-il réjoui, laissant ainsi un gros regret à l’ASSE.













Par ALEXIS