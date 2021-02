AC Milan : Zlatan Ibrahimovic à la croisée des chemins

Publié le 17 février 2021 à 20:00

Encore au sommet de son art avec l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic contribue pleinement aux excellentes performances du club lombard. Pourtant, alors que son contrat expire en juin, les négociations pour une éventuelle prolongation de contrat pourraient aboutir mais il faut déjà savoir quelle est la réelle volonté du buteur suédois.

L'excellente saison de Zlatan avec l'AC Milan

Le restart suite au premier confinement n'était qu'un avant-goût. En effet, après trois mois de coupure suite à une saison moyenne, l'AC Milan avait réalisé l'été dernier une formidable fin de Calcio. Une idylle estivale qui s'est finalement prolongée tant les hommes de Stefano Pioli se sont réveillés cette saison, campant en tête de la Serie A pendant une longue période cette saison. Les performances extraordinaires de Zlatan Ibrahimovic ne sont pas étrangères à ce retour en grâce du club lombard. Auteur de 16 buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues, le natif de Malmo est providentiel pour son équipe et sa grande expérience est bénéfique pour le jeune groupe milanais.

Aucun obstacle à une prolongation hormis la volonté du joueur

Mais voilà, alors qu'il fêtera ses 40 ans en octobre, son contrat chez les Rossonerri prend fin en juin et une prolongation du colosse suédois est l'une des priorités des Milanais. Interrogé par Sports Illustrated, le directeur sportif de l'actuel dauphin de Serie A, Ivan Gazidis, a avoué qu'une prolongation tenait à la volonté de l'ancien buteur du PSG : " Si physiquement, il réussit et continue à être comme ça, si sa famille accepte le fait qu'il continue en Italie... Pourquoi ne pas continuer ? Je ne sais pas comment il fait. Il est une exception aux règles. Le désir, la motivation qu'il a sont extraordinaires. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler comme lui. C'est un grand défi pour lui, il marque une tonne de buts et toute l'équipe est avec lui, les jeunes le prennent comme exemple. " Quand on connaît le bonhomme, nul doute que Zlatan a d'autres records de longévité à zlataner.













Par Chemssdine