LOSC : L'AC Milan sans Zlatan Ibrahimovic et... sans coach ?

Publié le 25 novembre 2020 à 18:30

Le LOSC compte bien rééditer son exploit de San Siro au stade Pierre-Mauroy, jeudi (18h55), à l'occasion de la venue de l'AC Milan pour le compte de la quatrième journée de Ligue Europa. Après leur superbe succès (3-0) à l'aller, les hommes de Christophe Galtier attendent des Lombards revanchards, mais qui seront privés de leur star suédoise, Zlatan Ibrahimovic.

Immortel mais pas invincible Zlatan Ibrahimovic

La performance lilloise sur la pelouse de l'AC Milan, début novembre, a épaté l'Europe. Le LOSC a écrasé les Milanais (3-0) dans leur antre grâce à un triplé de Yusuf Yazici. "Un grand match, pour l'entraîneur des Nordistes, Christophe Galtier. Venir faire ce genre de performances ici, ce sont des moments particuliers qu’on retiendra tout au long de notre vie. C’est le travail des joueurs, je suis vraiment très fiers d’eux. On avait des armes, mais on pouvait avoir des inquiétudes avec la série que faisait Milan. Les joueurs ont réussi le match parfait." Seule ombre au tableau lillois en ce début de saison, le match d'après, sur la pelouse du Stade Brestois, unique défaite (2-3) pour le moment, toutes compétitions confondues.

Mais pas question pour le LOSC de se reposer sur ses lauriers. "On va recevoir le Milan AC qui va être un peu énervé quand même, prévient Christophe Galtier. Il faudra faire au moins une victoire pour se qualifier. On est en tête du groupe, on a une bonne différence de buts, on est sur la confiance. Il faut être sur la confiance et non pas sur le relâchement." Malgré la défaite à Brest, les Lillois ont bien rebondi contre le FC Lorient (4-0) dimanche et on fait le plein de confiance. Une autre bonne nouvelle est arrivée de Naples pour le LOSC : malgré ses deux buts au San Paolo, Zlatan Ibrahimovic s'est blessé en fin de match : "Rien de grave. Seulement une question d’une ou deux semaines", a déclaré le géant suédois. Suffisant pour les Nordistes.

Le LOSC face à un AC Milan sans entraîneur ?

Reste à savoir si le LOSC va affronter une équipe accompagnée de son entraîneur, Stefano Pioli, ou non. En effet, le coach lombard a été testé positif au Covid-19 quelques jours avant la rencontre face au Napoli lundi. Le lendemain, c'est son adjoint Giacomo Murelli qui se plaçait à l'isolement, souffrant de légers symptômes. Les deux hommes de 55 et 56 ans ont pris toutes les précautions et "tous les autres tests effectués sur l'équipe et le personnel se sont révélés négatifs", l'AC Milan. Les derniers tests effectués mercredi ou jeudi devraient décider de la possibilité des deux techniciens à se rendre à Lille pour le match de Ligue Europa. À noter que Gianluigi Donnarumma, Théo Hernandez, Ante Rebic ou Ismaël Bennacer font bien partie du groupe qui affrontera le LOSC.













Par Matthieu