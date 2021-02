AC Milan : Ismaël Bennacer dévoile les ambitions du club

Publié le 11 février 2021 à 16:30

Recruté à l'été 2019 par l'AC Milan suite à une superbe saison avec Empoli, Ismaël Bennacer s'est rapidement imposé au sein de l'actuel leader de Serie A pour en devenir l'un des principaux maîtres à jouer. Interrogé par L'Equipe, le joyau algérien a donné les clés du succès du club lombard et de sa relation avec Zlatan Ibrahimovic.

Refaire de l'AC Milan un grand club

Un exercice de Serie A abouti et une campagne de CAN extraordinaire à l'issue de laquelle il sera élu meilleur joueur de la compétition auront suffi à Ismaël Bennacer pour devenir très courtisé et être acheté par l'AC Milan. Depuis, la progression exponentielle du natif d'Arles ne semble pas faiblir et le joueur de 23 ans s'est affirmé comme l'un des tout meilleurs milieux du Calcio. Avec Stefano Pioli, les Rossonerri sont aujourd'hui premiers de Serie A et Bennacer compte bien aller chercher le Scudetto comme il l'a affirmé lors d'une interview pour le quotidien L'Equipe : "Si on ne fait pas quelque chose cette année, tout ce qu'on a fait avant ça, depuis mars, ce sera oublié... On se doit, pour nous-mêmes, d'essayer de refaire de Milan le grand club qu'il était. "

L'exigeant Zlatan Ibrahimovic

Tête de gondole de cet AC Milan entreprenant, le Fennec partage l'affiche avec la légende suédoise Zlatan Ibrahimovic. Interrogé sur la relation qu''il a avec le buteur, le joueur formé à Arsenal a dressé un portrait élogieux d'Ibra et a soulignson appétence pour l'excellence : "Même si parfois on voit qu'il crie sur le terrain, c'est mieux que s'il ne disait rien, sinon ça voudrait dire qu'il s'en fout un peu. (...) Il nous apporte beaucoup. Avec toute l'expérience qu'il a acquise, il essaie de nous emmener au plus haut avec lui, il recherche toujours la perfection. Il nous donne beaucoup de conseils. " Alors que l'ambiance semble être au beau fixe à Milan, il faudra désormais que l'escouade à Pioli aille chercher un Scudetto qu'ils n'ont plus connu depuis 2011 et qui devrait ravir tous les fans milanais.













Par Chemssdine