Manchester United : Paul Pogba fait l'unanimité à l'AC Milan

Publié le 19 mars 2021 à 12:00

Manchester United s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa en s'imposant à San Siro sur le terrain de l'AC Milan. Un court succès offert par le revenant Paul Pogba, auteur du seul but de la rencontre quelque peu après son entrée en jeu. Un retour à point nommé qui envoient les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer vers l'étape suivante et dont le coach mancunien s'est félicité. Mais il n'est pas le seul, les partenaires du champion du monde 2018 comme ses adversaires se sont tous inclinés face à son talent.

Paul Pogba offre la qualification à Manchester United

Après le nul (1-1) à l'aller à Manchester, les Anglais se devaient de réussir une grosse performance à Milan, face au deuxième de Serie A. Grâce à un but de Paul Pogba, de retour de blessure, les Red Devils ont assuré l'essentiel, au grand plaisir de l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. "On voyait que Paul (Pogba) revenait après six semaines d'absence. Mais il travaille très dur. Quand on joue au football, c'est différent. Il ne pouvait pas jouer plus de 45 minutes. Il ira de mieux en mieux. Et ce sera un très gros coup de pouce pour nous, pour le reste de la saison. Les joueurs s'en sont très bien sortis sans lui, mais on connaît tous les qualités de Paul. Il a remplacé Marcus (Rashford), on ne pouvait pas prendre de risque avec lui. Espérons qu'il n'ira pas trop mal."

Zlatan Ibrahimovic impressionné par Paul Pogba

Et le technicien de Manchester United d'ajouter : "Paul nous a manqué. Il était absent depuis presque deux mois (le 6 février) et un joueur comme Paul Pogba manquerait à n'importe quelle équipe. Il fait une très, très grande différence pour nous. Évidemment, nous sommes très heureux d'être qualifiés. Je vais être honnête, et les gars et le personnel sont d'accord, nous n'étions pas bons du tout, surtout en première mi-temps, nous étions horribles." Le défenseur des Red Devils, Luke Shaw, appuyait les dires de son entraîneur : "En seconde période, il est toujours utile d'avoir un joueur de classe mondiale comme Paul (Pogba) pour faire la différence et il l'a fait. Mais nous savons que nous devons être meilleurs que ce (jeudi) soir. C'est une très bonne victoire et le positif est que nous sommes passés, nous avons des joueurs qui reviennent et l'équipe semble meilleure." Et même Zlatan Ibrahimovic y est allé de son commentaire, malgré l'élimination, sur Paul Pogba : "Tout le monde sait à quel point il est fort, ce n'est pas un secret. Il n'est pas fort, il est très fort."













Par Matthieu